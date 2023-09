ERC ve el gesto de Sánchez sobre la amnistía como un avance en la negociación

Las negociaciones para la investidura entre Pedro Sánchez y el independentismo no están tan embarrancadas como lo que podía parecer hasta ahora. El primer movimiento lo dio el presidente del Gobierno este miércoles desde Nueva York allanando el camino para la amnistía, y este jueves Esquerra ha recogido el guante. El pacto no está cerrado, ni de lejos, y las rencillas entre el PSOE y los republicanos se mantienen, pero por primera vez se puede ver un movimiento de calado por ambas partes.

Por parte de Esquerra han sido dos de sus voces más autorizadas, Pere Aragonès y Gabriel Rufián, quienes este jueves han salido al paso de las palabras del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección. El más explícito ha sido el líder de los republicanos en el Congreso, que ha celebrado que Sánchez ya ha dado la señal hacía la amnistía que ERC defendía desde "el minuto uno": "Nos alegramos de que se abra la puerta de esta manera". En la misma dirección, el 'president' ha considerado que Sánchez "admitió que es necesario dar los pasos alrededor de nuestra propuesta". En resumen, alrededor de la "desjudicialización definitiva" del conflicto político.

La similitud con los indultos

Para ERC no se trata de felicitar ni al presidente del Gobierno ni al PSOE, pero tampoco de dejar pasar la importancia de las palabras que Sánchez desde Estados Unidos. Además, en el partido de Oriol Junqueras se considera que el líder socialista está replicando el mismo esquema que con los indultos. Primero los rechazaba, luego les abrió la puerta, y finalmente los acabó concediendo. Así, el gesto que ofreció el miércoles desde Nueva York recuerda al que hizo un 25 de mayo del 2021 desde Bruselas tras acudir a una reunión del Consejo Europeo. Entonces todo el mundo hablaba de los indultos y Sánchez dejó la puerta más abierta de lo que lo había hecho nunca: "Entre los valores primordiales de la Constitución no hay ni la revancha ni la venganza, sino el diálogo y el respeto". Al cabo de un mes, los acabaría firmando y los líderes independentistas saldrían de la cárcel.

Nos alegramos de que se abra la puerta de esta manera Gabriel Rufián - Líder de ERC en el Congreso

En el caso de la amnistía, aún queda mucho recorrido para el desenlace final. Al menos así lo interpretan en ERC. "El PSOE está tanteando el terreno. Es muy socialista lo que están haciendo", explica una voz autorizada de los republicanos. Desde las filas de Esquerra se interpreta que Sánchez tenía mucha "presión mediática" con la amnistía y que se pronunció sobre el tema de la única manera que podía hacerlo para no complicarse la negociación: "No podía cerrar la puerta". Lo que no desaparecerá hasta el último día del acuerdo, si es que lo hay, es la guerra por ganar el relato. Aragonès ha vuelto a insistir este jueves que la amnistía ya ha sido "asumida" por el PSOE con el acuerdo del mes de agosto para pactar la composición de la Mesa del Congreso, un hecho que el miércoles Sánchez volvió a negar.

Las incógnitas

Con Sánchez allanando el camino y ERC recogiendo el guante, ahora la gran incógnita es cómo queda definida esta ley de amnistía. Cuestiones tan relevantes como si la ley lleva explícitamente este nombre -o se opta por eufemismos como ley de 'alivio penal'- o el alcance de los efectos finales. El independentismo exige que salgan beneficiados desde los condenados por la consulta del 9-N de 2014, hasta los encausados en procesos que aún estén vivos cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

También se tendrá que aclarar si se incluye a los agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1 de octubre de 2017, y si los líderes amnistiados -como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras- pueden volver a presentarse a las elecciones de forma inminente. Además, Esquerra intentará lograr otros avances como la reactivación de la mesa de diálogo, una mejor financiación o el traspaso de Rodalies. Muchas incógnitas pero desde este jueves una certeza, Sánchez se mueve hacia la amnistía y el mensaje ha llegado a Esquerra.