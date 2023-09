Coalición Canaria, en el centro de la encrucijada para decidir el inquilino de La Moncloa

CC se halla ante una encrucijada en el Congreso de los Diputados para decidir el próximo presidente del Gobierno de España tras las elecciones generales del 23 de julio. Los nacionalistas canarios se acomodaron al principio a un pacto con el PP para apoyar la investidura de su candidato Alberto Núñez Feijóo. Una investidura, que se debatirá la próxima semana, condenada al fracaso. Es la oportunidad de Sánchez. Es justo en ese momento cuando el voto de los nacionalistas canarios adquirirá más valor. Más trascendencia. En el caso de que Junts, el partido de Carles Puigdemont, se abstenga a la espera de que prospere la ley amnistía, Sánchez necesitaría el voto afirmativo de Coalición para salir reelegido presidente.

La formación que lidera Fernando Clavijo tiene que ajustar su estrategia y su propio espacio de operaciones en el contexto de un agitado debate nacional ante las condiciones que los posibles socios de Sánchez, ERC y Junts, le están imponiendo para facilitar la investidura. La negociación de la amnistía a los independentistas catalanes encausados por su participación en el procés catalán de 2017 a cambio únicamente de la investidura está siendo rechazada de plano no solo por el PP y Vox, sino por algunos dirigentes históricos y sectores del PSOE, a la vez que puesta en cuestión su constitucionalidad por muchos juristas.

Por el momento la dirección de CC opta por la prudencia. Primero Feijóo, luego Sánchez. No se tiene por qué seguir la misma estrategia con el PP que con el PSOE. Depende. Entre otras cuestiones, porque los nacionalistas gobiernan en Canarias con los populares. Está claro que Coalición se opone a la amnistía y que antes de nada se trata de que el futuro presidente del Gobierno de España asuma la agenda canaria. Después ya se verá. Lo que no quieren es enredarse en el laberinto catalán.

A pesar de la prudencia, de que los órganos de dirección del partido no se han reunido para fijar una posición ante el previsible fracaso de la investidura de Feijóo, la veterana dirigente de CC Ana Oramas, exportavoz de la formación nacionalista en el Congreso y ahora vicepresidenta del Parlamento de Canarias, ha ido más allá y defiende el no a Sánchez si ello supone que salga adelante la amnistía.

Al igual que hizo en 2020 como diputada nacional votando en contra de Sánchez y desobedeciendo la indicación de CC, que acordó una abstención, la ahora vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias se anima a trasladar el sentir del partido sin que CC aún haya decidido nada. Oramas vincula cualquier negociación con el PSOE a la renuncia de Sánchez a la aprobación de una amnistía a los independentistas encausados, entre ellos el ex presidente de la Generalidad fugado a Bélgica Carles Puigdemont.

Oramas: "Esto no es una conspiración de la derecha fascista como me dijo hace unos días un exministro; el único que ha cambiado de opinión es Pedro Sánchez y los demás tienen miedo a hablar"

Los nacionalistas canarios sostienen que será la disposición del PSOE a asumir la agenda canaria la que determinaría la apertura de negociaciones para el voto de su diputada en el Congreso, Cristina Valido, a esa hipotética investidura de Sánchez, y que ese criterio estaría por encima de otros elementos de la coyuntura política española y del tipo de acuerdos que los socialistas alcancen con del resto grupos o posibles socios.

CC y el propio Fernando Clavijo como su máximo dirigente compaginaban hasta ahora un rotundo rechazo a una ley de amnistía para los independentistas catalanes procesados, con la posibilidad de abrir negociaciones con los socialistas, y en su caso poder apoyar la investidura de Sánchez, siempre que éste asumiera el documento de medidas para Canarias que los nacionalistas ya arrancaron al PP.

Clavijo marcó la pauta en este sentido el pasado miércoles tras la audiencia con el Rey Felipe VI al asegurar que CC se encuentra a la espera de que se produzca la sesión de investidura de Núñez Feijóo, pero que "si eso no prosperarse, y hay que esperar a que eso ocurra, se abre un nuevo periodo y proceso que está definido en la constitución, y nos sentaremos a hablar".

Tras insistir en que "la posición de CC es muy clara, no vamos a apoyar ninguna amnistía, no creemos que eso sea correcto, estamos en contra de la amnistía", aclaró: "a partir de ahí, nosotros, obviamente, la agenda canaria es lo que siempre a CC nos ha movido". De esta forma dio a entender claramente que, en las hipotéticas negociaciones para mantener a Sánchez en La Moncloa, la formación canaria atendería fundamentalmente a ese acuerdo sobre políticas estatales en Canarias.

Sentarse a hablar

Sin embargo, Oramas ha avanzado más en la hasta ahora argumentación básica de su partido. En una entrevista en la noche del jueves en Trece TV, la veterana dirigente nacionalista aseguró: "en CC no vamos a estar aislados de cual es el acuerdo para la investidura del señor Sánchez, no vamos a usar nuestro voto para que haya una ley de amnistía y sobre todo que haya unas condiciones para que haya comunidades de primera y de segunda". Sostuvo que que para apoyar a Sánchez, la formación canaria exigirá al PSOE conocer los acuerdos que se han alcanzado con otros grupos parlamentarios y que todo ello condicionará la posición y el voto de Valido, anticipándose así a la posición que en su caso adopten los órganos competentes del partido. "No solo es la amnistía, son los acuerdos económicos, la posible modificación de determinados artículos del modelo autonómico para que haya autonomías de primer nivel y de segundo nivel", afirmó en la mencionada entrevista televisiva.

Oramas añadió que "nosotros nunca nos hemos opuesto a sentarnos con cualquier candidato" y que "la primera condición que le pusimos [a Feijóo] era que no habría un gobierno de coalición [con Vox] y que si firmaba un acuerdo con alguna fuerza política, queríamos ver los condicionantes antes de sentarnos a negociar", explicando en este sentido que "comprobamos que no tenía ningún compromiso de ningún tipo y que no habría coalición con Vox y firmó un compromiso con la agenda canaria". Según esta tesis, CC exigiría al PSOE que le comunique qué acuerdos tendría firmados con los otros grupos para determinar si su contenido, por ejemplo la mencionada amnistía o los posibles cambios en el modelo territorial, condicionará o no su posición en la investidura.

Oramas, sin embargo, apeló a las declaraciones de Clavijo del miércoles en las que el líder de CC insistió en el rechazo del partido a la aprobación de una amnistía para los independentistas catalanes, pero obvió precisamente el comentario de su jefe de filas primando la agenda canaria sobre cualquier otro elemento del contexto de la posible investidura de Sánchez.

"Esto no es una conspiración de la derecha fascista como me dijo hace unos días un ex ministro", señaló Oramas, quien añadió que "el único que ha cambiado de opinión es Pedro Sánchez y los demás tienen miedo a hablar". Aseguró a este respecto que había hablado con muchos dirigentes socialistas contrarios a la amnistía "que nunca lo van a decir públicamente".