10:59

Miguel Tellado: "Lo que toca es someterse a esta sesión de investidura porque fue su majestad el Rey quien lo ha propuesto"

“Hoy lo que toca es someterse a esta sesión de investidura porque fue su majestad el Rey quien lo ha propuesto para esta sesión de investidura. Y hoy es el momento de que Feijóo vuelva a contar su proyecto político para España”, ha dicho el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado. “En España, el Gobierno de la nación siempre ha estado encabezado por quien había ganado las elecciones generales. Esta, si nosotros no conseguimos hoy la investidura, será la primera vez que esto no ocurra, y no ocurrirá simplemente porque Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese bien la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo”, ha añadido.