26·09·2023 21:13

Feijóo replica a Nogueras y a Rufian

El candidato a la investidura ha replicado datos sobre la economía gallega y catalana. "No son ustedes un modelo de gestión", ha dicho Feijóo a Rufian. Después ha cargado las tintas sobre las tensiones que existían entre el PSOE y ERC antes de que fueran necesarios sus votos para una investidura. Feijóo ha apelado a la falta de coherencia política de ERC en su apoyo a diversas leyes como la de vivienda. Feijóo ha recurrido a la sorna para replicar a Nogueras en sus afirmaciones. La cuestión es si Sánchez dice sí o no a la amnistía, ha explicado Feijóo. El líder popular se ha comprometido a trabajar en favor de Catalunya, en el marco de la Constitución, y "cambiar la conversación pública en Catalunya". "¿Quién defiende los intereses de los catalanes que no son independentistas?", se ha peguntado Feijóo.