El rey Juan Carlos ha señalado este jueves ante los periodistas congregados en el Náutico de Sanxenxo que "seguramente" vea en Galicia a su hijo Felipe VI, que esta tarde participa en la inauguración del Foro La Toja-Vínculo Atlántico en el municipio de O Grove, a unos 15 kilómetros de donde se encuentra el emérito.

Tras regresar de navegar junto con su hermana la infanta Margarita y sus sobrinos Alfonso y María Zurita, Juan Carlos I ha hecho una parada en el Náutico de Sanxenxo para comer con la tripulación del Bribón y su familia.

Al salir del coche, el rey emérito se ha parado unos segundos con los periodistas que le esperaban a la puerta del Náutico. Preguntado por si esta tarde saldrá a navegar, Juan Carlos ha declarado que no cree que vuelva a embarcarse hasta mañana.

Sin embargo, cuando le han preguntado por la posibilidad de un encuentro en Galicia con su hijo, el rey Felipe VI, ha respondido que "seguramente".

Navegación con su hermana Margarita

Juan Carlos I ha salido a navegar por la ría de Pontevedra, a bordo de la lancha semirrígida 'Cristina', acompañado de su hermana Margarita, sus sobrinos María Zurita y Alfonso y Carlos, hijo de María. A última hora de la jornada del miércoles fue cuando el emérito recibió la visita de su hermana en casa de Pedro Campos, en Nanín, donde se hospeda durante sus visitas a la localidad de Sanxenxo.

Este jueves, minutos antes de las 11,30 horas, el exmonarca abandonaba la casa de Campos sentado en el asiento del copiloto desde el cual, con la ventanilla subida, saludó a los medios de comunicación que desde primera hora de la mañana lo esperaban para su salida.

Minutos después entró en el espigón sin detenerse en el Real Club Náutico. Como de costumbre, Juan Carlos I bajó las escaleras que dan al pantalán con ayuda de su asistente y agarrado a la barandilla.

En la 'Cristina' ya lo esperaban los miembros de su familia para salir a navegar. Cuando el exmonarca se subió al 'Bribón', para posteriormente embarcarse en la lancha, se escucharon aplausos y gritos de '¡Fuerza, majestad!'.

La embarcación soltó amarras para dar comienzo a la singladura del rey emérito con su familia por la ría de Pontevedra. A diferencia de otros días, Juan Carlos I no saludó desde la embarcación.

El rey emérito se encuentra en Pontevedra para participar en la octava regata Rey Juan Carlos I que reunirá, este fin de semana, a más de 160 barcos.

Protesta de Galiza Nova

Por otra parte, Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, ha vuelto a mostrar este jueves su malestar por la vista del rey emérito a Galicia.

Esta es la cuarta visita de Juan Carlos I desde que vive en Abu Dabi y, como en las anteriores, las juventudes nacionalistas han mostrado su malestar, en esta ocasión con una acción "para que las calles de Sanxenxo dejen claro que Galicia no tiene rey", señalan en un comunicado, en el que reivindican su objetivo de lograr una república gallega.

"Es una vergüenza que las visitas del rey emérito sean algo completamente normalizado", ha declarado Marta Gómez, secretaria xeral de Galiza Nova. "Desde la primera visita en 2022 hubo una total impunidad por parte de los gobiernos tanto estatal como gallego y, aunque no sorprende, sí que es un motivo más de rechazo".

La organización juvenil afirma que "la monarquía es la mayor demostración do españolismo" y no tiene cabida en Galicia, por lo que asegura que "no va a pasar sin respuesta en ninguna de las ocasiones hasta que Juan Carlos I sea juzgado por sus delitos".

"La monarquía española es la mayor representación de la dependencia de nuestra nación del Estado español y como demostración este fin de semana estará representada en el Foro La Toja, que deturpa los topónimos en nuestra lengua", ha denunciado también.