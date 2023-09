El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha tratado de mostrar satisfacción y orgullo de su actuación en la investidura fallida de esta semana en el Congreso de los Diputados. "No les oculto que me hubiese gustado que este fuese mi primer acto como presidente del Gobierno. Lo he intentado y no les oculto que me he divertido y me he quedado muy satisfecho", ha comentado Feijóo en O Grove (Pontevedra) en el Foro de La Toja. Feijóo ha asegurado que se siente satisfecho de "no haber cedido a ningún chantaje".