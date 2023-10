El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a la entrada de la Cumbre Política Europea en Granada visiblemente cómodo en su papel de anfitrión en Granada para más de medio centenar de jefes de Estado y Gobierno y ha respondido algunas preguntas sobre las negociaciones abiertas para su investidura. El presidente en funciones ha revelado que las negociaciones para una amnistía a los encausados del procés son “complejas” y ha advertido de que hay “urgencia” porque el Gobierno deje de estar en funciones. Sánchez, que no ha pronunciado la palabra amnistía y ha ironizado al respecto, "sé que me dicen que no me refiero a ello", pero sí ha admitido expresamente que están negociando con Carles Puigdemont y ha defendido que cuando tomó la decisión de aprobar los indultos para los políticos independentistas catalanes tenía la “confianza” de que esa decisión daría “estabilidad” en Cataluña y ahora tiene “la certeza” de que fue “una gran decisión”.

Sánchez se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que ha aterrizado esta mañana en Granada y es la gran sorpresa de una cumbre que aspira a sentar las bases para la adhesión de este país a la UE, según explicó el presidente español. (Sigue ampliación)