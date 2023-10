El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado por primera vez la palabra "amnistía" y ha admitido que negocia esa fórmula para conseguir un "gobierno estable". Durante su comparencia en Granada, al término de la Consejo Informal de la Unión Europea, Sánchez ha repetido en dos ocasiones que "no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado" y se ha desmarcado de la propuesta de Sumar. "Conocemos la propuesta de Sumar como conocemos la de otros partidos en relación con la amistía, como una forma de superar las consecuencias judiciales de una de las peores crisis territoriales de la democraicia en 2017", aseguró. "No es la propuesta del PSOE", zanjó.

La propuesta política de Sumar para la amnistía, tal y como ha avanzado El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, propone exonerar todos las “acciones” desde 2013 para lograr la independencia. El partido de Yolanda Díaz propone que se aplique a todas las “acciones” u “omisiones” y defiende que sean amnistiados los agentes de policía procesados por delitos de “torturas”, “contra la integridad moral” o por “detenciones ilegales”. Sánchez ha dejado claro que no esa la propuesta que negocia con Junts pero no ha desvelado los términos de las negociaciones de los socialistas.

Esa propuesta de Sumar, eso sí, le ha servido para que la palabra "amnistía" deje de ser tabú. Ya un día antes ironizó con el hecho de que se le recriminara que no usara la palabra, "Sé que me dicen que no me refiero a ello", y admitió abiertamente que estaban "negociando" sobre ese asunto con los grupos políticos y que era "complejo". Capítulo a capítulo, Sánchez va a avanzado sin desvelar aún el contenido de sus negociaciones.

El líder del PSOE garantizó a los españoles que va a ser "absolutamente transparente" y que el acuerdo que alcance para una amnistía a los encausados del procés será "público". El presidente del Gobierno en funciones, que ha comparecido junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que cualquier acuerdo sobre una amnistía será "validado por el poder legislativo" y "por el Tribunal Constitucional" si es que "quiere ser recurrida".

Insistió en que su acuerdo no será solo para su investidura sino para conseguir un gobierno "estable" para "hacer lo que hemos venido haciendo estos cinco años, políticas de progreso y convivencia en el marco de la Constitución", insistiendo en que ahora mismo Cataluña está "infinitamente mejor" que en 2017. Sánchez ha defendido que el hecho de que esté negociando para su investidura no debe ser noticia sino que es "lo lógico" y que "la democracia española está trabajando por su cauce".