El pleno municipal del Ayuntamiento de la localidad valenciana de Xàtiva aprobó este jueves la designación de las representantes de las distintas formaciones políticas y asociaciones para formar parte del nuevo Consejo Municipal de Muejres por la Igualdad (Consell municipal de les Dones per la Igualtat) correspondiente al mandato 2023-2027.

Aunque se trataba de dar cuenta de un punto meramente informativo, la polémica afloró cuando la regidora de Igualdad y presidenta del órgano, Amor Amorós, se mostró incrédula ante el hecho de que haya "organizaciones que no encuentren a mujeres para defender sus derechos".

Las palabras de la regidora fueron una crítica velada a Vox, la única formación con voz en el Consell de les Dones que ha nombrado a un hombre para formar parte de esta entidad consultiva: el portavoz y único concejal de este partido, Francisco Suárez. El propio edil se sintió aludido y respondió a Amorós tachando de "absurdo" su comentario y arremetiendo contra los colectivos feministas de la ciudad. "El problema de no encontrar o de no poner a una mujer en esa comisión es la agresividad y violencia verbal que tienen asociaciones de Játiva que se pagan con dinero público", manifestó.

El portavoz de Vox criticó que estos colectivos no inviten a la formación de ultraderecha a sus actos, como por ejemplo el debate preelectoral entre partidos que organizó la asociación Xateba en mayo. "No tendríamos que consentir que se nos excluyera a nosotros de actos de ese tipo de asociaciones ni que se llegara a la violencia verbal contra nosotros ni contra el PP", advirtió Suárez. "El único que se ha quejado en la comisión he sido yo, pero los mismos insultos a nosotros también los ha recibido PP, estamos hablando de muchísimos votos", insistió.

El Consell de les Dones de Xàtiva es un órgano consultivo que incluye a una veintena de representantes de asociaciones de toda índole, además de a las fuerzas políticas con representación en el ayuntamiento. Lo integran la asociación de Amas de Casa Tyrius, el Stepv, Xateba, Creu Roja, Aspromivise, las patronales comerciales Adexa y Xacex, el Consell de la Joventut, el Consell Escolar o la Junta Local Fallera. Todas estas entidades han nombrado a mujeres como representantes.

"Es difícil de creer que no encuentren a ninguna mujer"

"Me parece un poco difícil de creer que haya organizaciones que no encuentren a mujeres para defender ellas mismas sus derechos. Parece que se quiere evitar su protagonismo", señaló en su intervención la edil de Igualdad. Amorós recordó que la función principal del Consell es "poner en marcha mecanismos para empoderar a las mujeres, porque eso contribuye a igualdad, la autoestima, la empatía y reduce la violencia de género".

Amorós reivindicó la necesidad de un espacio de participación de la mujer en la vida pública de la ciudad, donde "debatir y tratar cuestiones de interés para las mujeres" y que "visualice sus demandas y expectativas".

"Las propuestas del Consell de les Dones son escuchadas por el gobierno municipal aunque no tienen carácter vinculante, como lo demuestra la creación de la Casa de les Dones", ahondó la regidora de Xàtiva Unida, que puso el foco en que las asociaciones "tienen que tener libertad de poder participar, estar representadas en el Consell y de elegir a la mejor persona para defender la libertad de las mujeres".

Por su parte, Xateba ha emitido un comunicado para recalcar que quienes participan en este órgano deberían compartir sus objetivos, el primero de ellos, "velar por hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida privada y pública». La asociación recalca que las representantes siempre han sido mujeres y sostiene que el hecho de que Vox no encuentre a ninguna mujer "dice muy poco del papel que les asignan en su partido".

"Durante toda la historia de Xateba jamás hemos sido violentas, aunque sí muy beligerantes en la defensa de las mujeres, de sus derechos y sus necesidades», defienden desde Xateba. "La agresividad no es nuestra forma de entender la participación ciudadana aunque siempre hemos sido contundentes, directas y sinceras en la reivindicación ante cualquier gobierno municipal", incide el colectivo, para quien "o verdaderamente preocupante es el desprecio hacia una de las peores manifestaciones de la desigualdad, que es la violencia de género".

"Los 500 votos obtenidos por Vox le dan derecho a una plaza en el Consell de les Dones, pero también le obligan a contribuir y aportar su grano de arena a las tareas asumidas manifestando su condena de la violencia machista. Algo que resulta difícil teniendo en cuenta que su programa propone eliminar el Ministerio de Igualdad, los juzgados de violencia sobre la mujer y cualquier estructura -institucional o ciudadana- incluido el Consell de les Dones, que trabaje por la igualdad y contra la violencia machista", sentencian.

"Pero somos bien conscientes de que cuando Vox defiende que no hacen falta políticas específicas para las mujeres ni que estas tengan una protección especial ni que se las trate como colectivo, tiene un objetivo político claro: restar valor a los derechos de las mujeres hasta ridiculizarlos. Invisibilizar y abandonar a las víctimas de la violencia machista. Reforzar ese peligroso mensaje que convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda categoría. Mantener la desigualdad que añade obstáculos añadidos a las vidas de todas las mujeres", termina el comunicado de Xateba.