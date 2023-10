La escalada bélica entre Israel y Gaza tiene eco también en el Parlament, donde los distintos grupos políticos han hecho aflorar, una vez más, las distintas discrepancias sobre cómo pronunciarse ante el conflicto. De hecho, se da por descontado que en la reunión de la junta de portavoces de la semana que viene se intentará pactar una declaración que será imposible que sea aprobada por unanimidad. Ya en abril del año pasado la Cámara catalana aprobó una moción con el apoyo de PSC, ERC, CUP y los Comuns que hizo saltar chispas porque en el texto se condenaba el "crimen de 'apartheid'" cometido por Israel contra los palestinos, una referencia que sigue la estela de los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Junts votó entonces en contra y ahora, a raiz de la guerra que se ha abierto paso tras los atentados de Hamás, ha registrado una moción para que el Parlament no solo se comprometa con una "solución pacífica" para el conflicto entre Israel y Palestina y reconozca el "derecho de Israel a existir", sino para que también enmiende esa referencia al "'apartheid"', que considera un "error". En las últimas horas, tanto ERC como el PSC y los Comuns han hecho equilibrios con distintos acentos entre condenar los ataques terroristas por parte de Hamás y defender que Palestina es un territorio ocupado desde hace décadas y que no se puede dejar a su población sin la ayuda humanitaria europea.

Especialmente complejo ha sido para el PSC en las últimas horas. La primera reacción vía redes sociales incluyó una condena con "la mayor de las firmezas a los graves ataques indiscriminados" perpetrados por Hamás. Y pese a que la portavoz del partido, Elia Tortolero, no fue más allá el lunes por la mañana de seguir esa línea y expresar el compromiso "con la estabilidad de la región", dirigentes socialistas tuvieron que salir al paso después de que se hiciera público que la Comisión Europea suspendería las ayudas a los palestinos, anuncio que acabó siendo matizado para quedarse en que lo "revisará". "Es incomprensible y contraproducente. Hamás no es ni Palestina, ni la Autoridad Nacional Palestina, y esos recursos serán más necesarios que nunca. La UE debe contribuir a buscar soluciones, no a empeorar la situación", espetó el eurodiputado Javi López.

En el caso de ERC, la 'consellera' de Exteriors, Meritxell Serret, ha querido dejar clara su condena "rotunda" al ataque "brutal" de Hamás contra Israel, que ha tachado de "atrocidad injustificable y contraria al derecho internacional humanitario", a la par que ha manifestado preocupación por las víctimas civiles de ambos bandos. Sin embargo, las juventudes del partido tienen otro posicionamiento menos equidistante. "Siempre con el pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación y liberación", manifestó Jovent Republicà en las redes sociales.

A su vez, los Comuns han transmitido por boca de Joan Mena, portavoz de Catalunya en Comú, su "repulsa tanto a los ataques de Hamás como a la ocupación isrealiana de Palestina" y ha reclamado que la comunidad internacional intervenga para resolver el conflicto y "poner fin" a esa ocupación. La líder en el Parlament, Jéssica Albiach, en la misma línea que manifestó este lunes Yolanda Díaz, afeó a la Comisión Europea que "castigar a todo el pueblo palestino y dar luz verde a la represión israeliana es una auténtica barbarie".

Con todos estos pronunciamientos y equilibrios explicitados, Ciutadans se ha propuesto agitar el avispero y ha instado a la junta de portavoces a impulsar una declaración para condenar el "masivo ataque terrorista" contra Israel. Carlos Carrizosa ha rechazado todas las "manifestaciones equidistantes", además de acusar a la CUP de "alinearse" con los ataques de Hamás. Incluso han instado a la Fiscalía a investigar si lo que interpretan como un "apoyo" puede ser constitutivo de un delito de apología del terrorismo.

Se refieren al tuit lanzado justo después del primer ataque de Hamás -que dejó 260 muertos entre los asistentes a un festival de música- y que provocó un enorme rechazo en las redes sociales, especialmente de perfiles cercanos a los posconvergentes. "Un estado que ha perpetuado el genocidio de un pueblo durante décadas. Un pueblo que resiste y lucha contra la miseria y la injusticia. ¡Arriba el pueblo palestino! Hasta la victoria", rezaba el mensaje.

Lejos de retractarse, este martes los anticapitalistas se han reafirmado en la moción aprobada por el Parlament y han vuelto a defender que la política israelí es "colonial" y de "apartheid" contra el "pueblo palestino". Además, en una rueda de prensa desde la capital catalana, la diputada Laia Estrada ha pedido sumarse a las movilizaciones organizadas por las entidades propalestina y que promueven el "boicot" a Israel. En Barcelona, será este próximo miércoles delante la sede de las instituciones europeas, en el Passeig de Gràcia, con el objetivo de "denunciar la complicidad" que consideran que ejercen con el "apartheid" de Netanyahu.