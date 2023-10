Sánchez garantiza en Mérida que gobernará pese a la "complejidad" de las negociaciones

Los socialistas sacan pecho en Extremadura. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha garantizado este sábado en Mérida que "pese a la complejidad de las negociaciones" que tiene en curso para lograr su investidura "habrá un Gobierno progresista para que Extremadura y España avancen cuatro años más". En un acto público celebrado en la capital extremeña, al que han acudido más de un millar de militantes y simpatizantes, el líder del PSOE nacional ha evitado hacer alusión a los encuentros mantenidos ayer con EH Bildu y Junts per Catalunya para negociar los apoyos que le permitan volver a gobernar.

"Les pido calma, sensatez y respeto. Vamos a trabajar para que haya un Gobierno progresista que apuesta por la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución Española", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado tener "más ganas, más fuerzas e ilusión que el primer día". En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que en España solo puede gobernar un partido que reconozca la pluralidad política y que asuma como activo la diversidad territorial. A su juicio, el PSOE es el único que cumple estos condicionantes.

En el apartado de críticas al PP, Sánchez ha exigido a los populares que dejen de dar "lecciones de constitucionalismo" y cumplan "de pe a pa y de la a la z" la Carta Magna, como han hecho los socialistas, y renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Desde que soy presidente ningún territorio ha incumplido la Constitución y ellos, en cambio, tuvieron dos referéndums ilegales cuando gobernaron", les ha afeado.

En esta línea, el secretario general del PSOE ha reprochado al PP que cuando no llevaba ni una semana como candidato a la investidura ya le hubieran "hecho dos manifestaciones" y "calentado la calle para el 12-O, como así sucedió". "A ellos les dejamos el ruido y las descalificaciones, no deja de ser curioso que no dejen de decir que ganaron las elecciones y quieran repetirlas", ha apuntado.

En clave política regional, Sánchez se ha mostrado convencido de que "dentro de poco volverá a haber una mayoría parlamentaria en Extremadura en torno al PSOE para que siga avanzando y recupere la senda del progreso". En su intervención ha valorado el mandato como presidente de la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara, al afirmar que hizo de la región "una de las principales pilas verdes, no solamente de España, sino de Europa", con el impulso de las energías renovables.

Separatistas y separadores

En su turno de palabra, el secretario general del PSOE extremeño ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perdió la investidura porque "se ha deslizado por un desfiladero que le acerca a Vox, pero que le aleja de la comprensión de la complejidad y de la grandeza" de España. Ha manifestado que en España "hay separatistas y separadores" para indicar que "cuando gobiernan en España los separadores (PP) crecen precisamente el número de los separatistas y cuando gobierna en España el PSOE decrecen" gracias a la "convivencia y el diálogo".

“Nosotros somos españoles y constitucionalistas y el PSOE siempre estará con la España plural, constitucional y unida defendiendo la convivencia a través del diálogo”, ha subrayado Vara. En esta línea, ha advertido que “no hay nada más contrario al espíritu de la Constitución que querérsela apropiar y utilizarla para arrojársela a la cara a según que territorios”. "Se quieren quedar con una parte de España para ellos solos, porque la demás le sobra, les sobra la España moderna, la progresista, la reformista", ha recalcado.

Por otra parte, Vara ha destacado que desde 2018 el gobierno socialista de Sánchez ha invertido en Extremadura 2.500 millones de euros, más los 1.200 que se han invertido en el ferrocarril. Ha subrayado que en este periodo Extremadura ha liderado la inversión pública en proyectos empresariales e industriales, lo que ha permitido promover un modelo de cambio productivo, por lo que cree que con su continuidad como presidente a los extremeños "nos irá mucho mejor".

En un repaso a los tres meses de gobierno de coalición del PP y VOX en Extremadura, Vara ha lamentado que hayan dejado "muy claro" que su idea es "que paguen más los que más tienen y reciban menos los que menos tienen”. En este punto, se ha referido a la eliminación de la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales. Para el socialista, Extremadura tuvo un gobierno del PSOE “con ideas y con ideales”, mientras que el PP y VOX gobiernan "por los intereses y sus intereses".

Acogida de inmigrantes

En el acto público de los socialistas también ha intervenido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha expresado la voluntad de la ciudad para acoger a algunos de los migrantes que están llegando estos últimos días a Canarias. Ha reiterado que el PSOE ha ganado las elecciones "en Mérida, Extremadura y en España", y ha lamentado que tilden de "golpe a la democracia" reunirse con "un partido constitucionalista", pero esté "muy bien" aparecer en un yate con "un narcotraficante".

"Tienes que hacer lo posible para que haya un gobierno progresista", ha trasladado el primer edil a Sánchez, además de instar a los socialistas a no permitir "ni un insulto más" hacia el jefe del Ejecutivo central. También se ha referido a la presidenta del Gobierno autonómico, María Guardiola, de la que ha dicho que empezó pareciendo "Juana de Arco" y ha terminado en "caricatura de los Monty Python". Asimismo la ha definido como una "funcionaria interina", ya que viene a Mérida a las 8 y se va a las 15 horas".