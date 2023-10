Alberto Núñez Feijóo advirtió a Pedro Sánchez, en plenas negociaciones para su investidura, de que un Estado “no puede tener éxito si su gobernabilidad se sustenta en aquellos que quieren acabar con el propio Estado”. Mientras las conversaciones con los independentistas siguen a la espera de avances en un acuerdo, el líder del PP recuperó las metáforas del mar que tanto empleó en campaña electoral: “Dicen los marinos que no hay buen viento si no se sabe dónde va. Pero si el capitán cambia de opinión todo el tiempo, imagínense. Y no se puede poner al frente del timón a aquellos que quieren hundir el barco”.

El dirigente conservador, que esta vez evitó hablar de los nacionalismos de forma genérica o comparaciones con un horizonte de balcanización que 24 horas antes sí empleó y tuvo que matizar, cargó las tintas especialmente con EH Bildu y limitó las críticas a los independentistas catalanes recordando que de lo que se está hablando es “de amnistiar a personas fugadas de la Justicia a cambio de la presidencia del Gobierno”. Sobre la izquierda abertzale sí fue más concreto: “Estamos blanqueando a quienes son incapaces de condenar el terrorismo de nuestro país, que llevan en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre”, insistió en las Jornadas Metafuturo organizadas por Atresmedia. “La aritmética no puede sustituir a la ética”, llegó a decir, en línea con el argumento que defendió en todo su debate de investidura al asegurar que “incluso llegar a la presidencia del Gobierno tiene que tener límites”. “Lo dije y lo mantengo. No todo vale. Cuando un país pierde la ética les puedo asegurar que inicia un camino que no se sabe adónde nos lleva”, zanjó. Feijóo sigue defendiendo que debe gobernar la lista más votada como fue el caso del PP, aunque no tenga números suficientes para tejer alianzas. Una incoherencia que quedó plasmada ayer tras el resultado electoral en Polonia, después de que el expresidente del Consejo Europeo y homólogo popular en ese país, Donald Tusk, pueda formar Gobierno habiendo quedado segundo y con la posibilidad de desbancar a la extrema derecha. Cuando le preguntaron por esta incoherencia al vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, contestó que había “diferencias abismales”.