La consejera de educación de Extremadura: "No se va a aplicar el pin parental"

“En Extremadura no se va a aplicar el pin parental”. Lo ha dicho este miércoles la consejera de Educación de Extremadura, Mercedes Vaquera, durante una entrevista en Canal Extremadura en la que ha hecho balance del primer mes del curso escolar. La titular de la cartera educativa ha vuelto a negar que en el acuerdo de gobierno firmado con Vox aparezca esa terminología: "En el acuerdo se habla de la neutralidad ideológica, del derecho a la igualdad, de poder elegir los colegios y de que se pueda tener una educación basada en los valores constitucionales, pero nuestro socio de gobierno no ha hablado en ningún momento del pin parental", ha asegurado.

Precisamente este jueves se debatirá en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso presentada por Vox para instar a la Junta a "garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula". En la propuesta el partido de ultraderecha pide también al Ejecutivo que asuma "un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos", que apruebe la "revisión de los curriculums educativos" y que se retire, de manera "inmediata", los libros de texto y material educativo "que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores".

No aclara qué votará en el pleno

Vaquera no ha aclarado qué votará su partido a esa propuesta de impulso en la sesión plenaria, en la que se ausentarán la presidenta, María Guardiola, y los consejeros de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y el de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín; pero Mercedes Vaquera sí ha insistido en su postura: "Ni estamos a favor del pin parental ni en nuestro acuerdo con Vox aparece esa palabra". "¿No se va a aplicar el pin parental en Extremadura?", le ha repreguntado la conductora del programa, Noelia López. La consejera ha sido contundente: “No, lo he dicho bien clarito”. En este sentido ha añadido además que el Ejecutivo respeta "la libertad de cátedra de los docentes". Aunque sí ha reconocido el derecho de los padres a saber qué hacen sus hijos en el colegio: "A todos los padres nos gusta saber qué hacen nuestros hijos pero a día de hoy no he tenido ninguna censura por parte de ningún padre sobre el curriculum que se imparte en las aulas de sus hijos. No podemos crear una alarma sobre algo que no se va a hacer", ha subrayado.

Durante la entrevista también se ha referido a la educación afectivo-sexual, otro de los asuntos que se abordarán también en el pleno de este jueves después de que Unidas por Extremadura solicite que se incluya en todas las etapas educativas desde los tres años. Mercedes Vaquera ha descartado que esta materia se vaya a incluir en los curriculums como una asignatura independiente, pero sí defiende que se imparta en las aulas, aunque de una manera "transversal". "Todos los curriculums contemplan ya este tipo de enseñanza, pero en este asunto no solo es el sistema educativo si no que la familia juega una función muy importante", ha agregado la consejera de Educación. Eso sí, la Junta apoyará esta educación siempre que se imparta de "una manera elegante" y desde el "respeto".