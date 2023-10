Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, ha tildado a Pere Aragonès de "dictador" por haber anunciado que no se quedará a escuchar al resto de presidentes autonómicos este jueves en el Senado. La Cámara alta, controlada por una mayoría absoluta del PP, ha impulsado un debate sobre la amnistía del 'procés', la medida que exigen ERC y Junts a Pedro Sánchez para apoyar su investidura. Los populares quieren denunciar que una iniciativa así puede acabar con "la igualdad de los españoles" y deteriorará el Estado de Derecho.

"Uno es demócrata antes escuchando que hablando. Los dictadores también hablan, lo que no hacen los dictadores es escuchar. Y Aragonès, además de hablar, debería quedarse a escuchar las razones de los demás", ha dicho Pons. El vicesecretario ha pronunciado estas declaraciones en un vídeo que ha grabado en la sede del PP y que el partido ha mandado enlatado a las redacciones de los medios de comunicación, esquivando así la posibilidad de que responda a preguntas. Pese a esta circunstancia, en su mensaje Pons se queja de que Aragonès acuda al Senado a "colocar su mensaje" y se vaya a ir sin esperar a las intervenciones del resto de dirigentes autonómicos. Ninguno de los tres presidentes con los que el PSOE cuenta ahora (Castilla-La Mancha y Navarra) irá al debate.

Según fuentes del Senado, el primero en tomar la palabra será algún representante del Gobierno (si finalmente acude alguno) y después los representantes de las comunidades autónomas por orden de aprobación de sus estatutos, algo que 'beneficia' a Aragonès ya que el de Catalunya fue el segundo tras el del País Vasco.

Pons, en todo caso, cree que es un "acierto" que el 'president' haya decidido acudir al Senado para cumplir "su deber defendiendo sus posiciones" y no como, ha dicho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El representante de la posición del Gobierno en el Senado va a ser Pere Aragonès y eso como ciudadano me avergüenza, pero también me humilla. No deberíamos aceptar con tanta naturalidad que el Gobierno desprecia al Senado", ha continuado Pons.

¿Por qué no tiene previsto ir Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene previsto acudir a la Cámara alta. Fuentes parlamentarias y de su equipo han descartado esa asistencia por dos razones principales: para que "no parezca que usa el Senado de forma partidista" y para evitar que alguien piense que va "a supervisar a sus presidentes autonómicos". Allí sí que estarán la docena de dirigentes autonómicos con los que cuenta el PP después de su arrollador triunfo en las elecciones de mayo.