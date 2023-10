"Los acontecimientos vividos recientemente hacen que sea inviable mi pertenencia al grupo parlamentario Vox". Con estas palabras ha anunciado Xisco Cardona su renuncia como diputado de Vox en el Parlament balear tras haber sido cesado como portavoz adjunto tras la crisis desatada en el partido ultraconservador.

Cardona ha expresado duramente que "mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de este sainete", y ha defendido sus encuentros con la presidenta Marga Prohens relacionados con la aprobación de los presupuestos. En una comparecencia muy crítica con su ya exformación, el menorquín ha asegurado haber mostrado lealtad hacia su partido en relación al acuerdo de investidura, y ha expresado contundentemente que "se me ha pagado con deslealtad".

Durante su comparecencia ante los medios, ha confesado que existen más integrantes de la formación que siguen su misma línea, aunque no ha querido desvelar sus nombres. "Hartazgo" y "gran decepción" han sido los términos que el menorquín ha utilizado para describir los motivos que le han llevado a desvincularse del que hasta esta mañana era su partido.

"Para mí es inaceptable entrar en coacciones, en chantajes y en las últimas intervenciones que han tenido en la Cámara se han excedido de lo que es el fair play político. Si es legal, almenos no es elegante. A mí no me encontrarán ahí", sentenciaba Cardona al referirse a la posición del partido ante los diputados díscolos que sí que pretendían seguir la hoja de ruta establecida al inicio de la legislatura y aprobar los presupuestos del PP. "Si uno se ha equivocado o no está de acuerdo con lo que ha firmado, lo que tiene que hacer es dimitir e irse, pero lo que no puede hacer es obligar a los demás a que aceptemos cosas que no nos corresponden", ha criticado.

En relación a la cúpula nacional, que estos últimos días ha dado libertad a la parcela autonómica para negociar, ha expresado sentirse "desamparado y muy decepcionado". La ruptura entre Cardona y Vox es total.

Mantendrá su acta como diputado no adscrito en el grupo mixto, y asegura que votará a favor del pueblo menorquín, pero ha destacado que su intención de votar "en el sentido del acuerdo que tenían PP y Vox". El exdiputado díscolo ha confesado que no tiene ningún acuerdo con ningún grupo político.

En relación a la libre elección de lengua, uno de los puntos más polémicos del acuerdo y que actualmente mantiene paralizada la aprobación del techo de gasto, ha afirmado que el compromiso del partido y por lo tanto el suyo era implementarlo a lo largo de la legislatura, antes de compararlo con el TIL de Jaume Bauzà, el cual ha tildado de "fracaso" por "intentar implementarlo en 24 horas". "En política, como todo en la vida, no todo se puede hacer en 24 horas. Se necesitan articular medios materiales y económicos para que estas medidas puedan llevarse a cabo", ha explicado.

La decisión de Cardona llega después de que la cúpula nacional diese ayer plena autonomía al ala más dura del partido en las islas, con el que sufre un grave desencuentro. Ha asegurado que el cambio de rumbo en la política del partido en relación a lo pactado en el acuerdo de Govern: "El cambio de criterio nace en Baleares". De hecho, el diputado fue uno de los que apostó por apoyar el techo de gasto al Partido Popular, llegándose a reunir con la presidenta Marga Prohens en solitario en dos ocasiones. Una situación que despertó el enfado en el grupo parlamentario, relevándolo de su posición de portavoz adjunto y relegándolo al último escaño de los que Vox tiene asignados en una petición expresa hecha por la portavoz principal y líder del partido, Idoia RIbas, al Parlament.

Apenas cuatro meses después de firmar el acuerdo de gobierno, el ya exdiputado de la ultraderecha fue relegado al gallinero por sus propios compañeros. Cardona fue desterrado de forma fulminante por Ribas tras sus simpatías con el techo de gasto del PP.

Asimismo, la dirección nacional de Vox ha decidido cerrar filas con el ala dura en Baleares y respaldará las decisiones que tome el grupo parlamentario en las islas. Tras la reunión celebrada ayer por la mañana, el secretario general, Ignacio Garriga, ha dado autonomía a los diputados para llevar a cabo la estrategia que consideren oportuna respecto a la libre elección de lengua y el techo de gasto.