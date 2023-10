Vox ha conseguido 'borrar' del decreto de organización del Ayuntamiento de Palma referencias que le incomodaban acerca de las reivindicaciones del colectivo LGTBI, la violencia de género, los derechos sociales y la lengua. El PP, que al inicio de la legislatura aprobó la redacción del documento original, ha aceptado introducir las modificaciones sugeridas por el partido de extrema derecha en virtud del acuerdo de gobernabilidad que firmaron en septiembre.

Este decreto recoge cuáles son las competencias de cada regiduría y aborda diferentes cuestiones. Por ejemplo, cuando aborda el ámbito de actuación del área de Cultura, el nuevo texto elimina el encabezado "lengua propia de les Illes Balears" y lo sustituye por "lengua", sin más. Introduce la frase "promocionar la modalidad lingüística propia de Mallorca" y obvia una referencia anterior que pedía "crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena entre las dos lenguas".

Asimismo, en el listado de empresas y organismos adscritos a la regiduría, ha desaparecido el Consorci Institut Ramon Llull que sí estaba en el texto original.

El apartado referente a los Derechos Sociales ha sido bautizado como "Derechos Constitucionales". Y donde antes se hablaba de promover "los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía de Palma", ahora se habla de promover "el conocimiento, sensibilizar y trabajar para el cumplimiento, dentro del ámbito competencial, de los derechos constitucionales".

"Igualdad de oportunidades"

El apartado "Igualdad" pasa a llamarse "Igualdad de oportunidades". Y desaparece el encabezado "LGTBIQA". En este sentido, el nuevo texto ha eliminado la frase "promover la lucha contra los prejuicios, la homofobia, la lebofobia, la transfobia, la intersexofobia y la bifobia".

Asimismo, se han suprimido las acepciones referentes a la "violencia de género" y se han sustituido por "violencia intrafamiliar". En uno de los puntos, el texto modificado por Vox expone que esta área diseñará programas de prevención "contra la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren las mujeres, los niños, los ancianos, así como la creciente violencia filio-parental".

"Ha habido un acuerdo que se tiene que cumplir"

Mercedes Celeste, regidora de Hacienda, ha negado que las modificaciones introducidas vayan a tener alguna incidencia real. "Tenemos un servicio que seguirá trabajando por los derechos de las personas LGTBI, por la igualdad y por las mujeres víctimas de violencia. No cambiará nada", ha señalado.

"Tienen que entender que ha habido un acuerdo de gobernabilidad. Y se tienen que cumplir. No pasa por modificar la estructura municipal, pero ha habido modificaciones de nomenclatura para dar cumplimiento a este acuerdo", ha añadido.

Por su parte, la portavoz socialista Rosario Sánchez ha criticado que "lo que está haciendo Vox es secuestrar los presupuestos del Ayuntamiento para imponer sus cambios culturales". La socialista ha advertido de "un retroceso de 40 años en esta comunidad autónoma y en el Ayuntamiento". "Aquí tenemos un alcalde sumiso a Fulgencio Coll y está quitando la protección de una lengua minorizada como el catalán y las políticas que le molestan", ha valorado Sánchez.

"En el apartado del decreto de la regiduría de Servicios Sociales ya no hablan de derechos sociales, sino de derechos constitucionales. O en tema de diversidad de género ya no hablan de que este Ayuntamiento hará políticas LGTBI y de no discriminación por razón de orientación sexual. Y a la violencia de género la llaman violencia intrafamiliar. En el Ayuntamiento se ha instaurado el marco mental de Vox", ha sentenciado.