La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre quiere que se investigue si la Agencia Tributaria usó de forma irregular sus datos fiscales. Y lo exige después de conocer la información publicada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, de que el juez de Tarragona que investiga a Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro en 2006, tiene en su poder correos electrónicos procedentes del Ministerio de Hacienda que aluden a la situación fiscal de la también expresidenta del PP madrileño. La instrucción judicial trata de aclarar si Equipo Económico se valió de sus "influencias" en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a sus clientes.

"A mí me gustaría conocer esos correos electrónicos, a qué se refieren. Yo lo único que puedo decir es que tres días antes de las elecciones municipales del año 2015, en las que yo encabezaba la lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, se filtró mi declaración de la renta de 2013, que fue el año que gané más dinero, y fue en la empresa privada", lamenta Aguirre, que defiende que esa filtración "tuvo unas consecuencias" muy negativas para su candidatura al Consistorio madrileño, pues algunos de sus votantes llegaron a pensar que era como "una galáctica" y que estaba "fuera de la realidad".

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción rechazó en una junta de fiscales que se celebró el pasado 26 de septiembre que el contenido de estos mensajes tuvieran relevancia penal, pues una mayoría de los mismos (19 contra 5) secundó la decisión del jefe del departamento, Alejandro Luzón, de rechazar la petición de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, que había reclamado ahondar en la investigación del contenido de los mensajes de los altos funcionarios de Hacienda. Estos correos aluden, además de a Aguirre, al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y al periodista de ABC Javier Chicote.

No obstante, Aguirre no tiene intención de personarse en la causa de Tarragona, cuando el juez levante el secreto de la misma, pues considera que en su caso no merece la pena: "No tiene remedio, a mí ya no me pueden..., no tiene ningún remedio para mí", lamenta Aguirre, que advierte también del levado coste de contratar a un abogado y a un procurador para este asunto que ocurrió hace ocho años días antes de las elecciones municipales.

Preguntada sobre si considera posible que un Gobierno del PP pudiera filtrar información confidencial suya cuando era candidata 'popular', Aguirre apunta a los responsables de la oposición.

"Los responsables"

"Para mí merecería la pena que de verdad se investigase y se viera quienes son los responsables de estas filtraciones", concluye Aguirre, que en 2015 sospechó del resto de candidatos a dirigir el Ayuntamiento de Madrid. "Mi declaración es correctísima desde un punto de vista fiscal, no le han podido poner nadie ningún pero", lamenta la expresidenta madrileña.

Aguirre interpuso en su día una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que entonces estaba encabezada por Consuelo Madrigal, nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y al reclamar el Ministerio Público información a la Agencia Tributaria sobre la filtración de la declaración de la renta de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid, este departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, aseguró ser ajeno a la fuga de los datos privados de la expresidenta madrileña, e incluso apuntó a su entorno.

Pero todavía hoy esta explicación no convence a Aguirre, que considera que hubiera sido muy fácil saber quién fue el responsable: "Por eso yo presenté una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Era impensable que nadie de la Agencia Tributaria hubiera entrado en mis datos fiscales, porque desde que me nombraron candidata hasta las elecciones recibí cuatro cartas de la Agencia Tributaria preguntando por diferentes cosas".

"Era imposible"

Fue entonces cuando Aguirre "contestó" a la Agencia Tributaria, que defendía que la filtración no había surgido de ellos: "Contesté diciendo que eso era imposible, porque se habían dirigido a mí cuatro veces en ese periodo en el que yo era candidata, y por lo tanto, al menos había cuatro entradas en mis datos fiscales".

"Y es verdad que llamé al presidente del Gobierno [Mariano Rajoy] y al ministro [Cristóbal Montoro], pero los que no me hicieron caso fueron ellos", lamenta la expresidenta del PP madrileño en referencia a la Agencia Tributaria.

En la causa que instruye en secreto el juez de Tarragona permanece investigado el presidente ejecutivo del despacho Equipo Económico y exjefe de gabinete de Montoro, Ricardo Martínez Rico; pero también los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este último llegó a dirigir la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Este periódico ha reclamado sin éxito la versión de los hechos de los directivos investigados en el juzgado de Tarragona. El exministro Montoro siempre ha asegurado que se desvinculó del bufete de abogados en 2008.