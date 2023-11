La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, perteneciente al bloque progresista del órgano, rechaza que las declaraciones que realizó este miércoles sobre la ley de Amnistía durante una entrevista en Radio Nacional supongan prejuzgar el asunto. En declaraciones a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, agrega que por ello no le "preocupa" que puedan ser motivo de una recusación para apartarla del debate en el caso de que se recurra la constitucionalidad del texto que pueda aprobarse por las Cortes.

"¿Que la Constitución no mencione la amnistía prejuzga el resultado de una decisión? Yo creo que no. Puede tener encaje o no", señaló la magistrada durante la entrevista radiofónica, lo que a su juicio supone "una contestación bastante matizada" que ha promovido "una discusión pública" a pesar de que ella no le da "ninguna importancia".

El mero hecho de que se haga una ley, "en sí mismo no preconstituye una inconstitucionalidad" señaló durante las citadas declaraciones, añadiendo que "dependerá del preámbulo, y la intención, como dice la prensa y los políticos.

Para Balaguer, será el Pleno del Tribunal Constitucional el que valorará en su día dichas circusntancias. "Me preguntaron si podría ser inconstitucional y yo respondí que no sé, porque realmente no lo sé", insiste a preguntas de este periódico. "Yo no tengo una preocupación porque vaya a ser recusada en una futura ley de amnistía porque no dije nada que me comprometiera", afirma. "Lo que me preocupa es mi propia posición personal de haber podido crear un equívoco".