Regiones del PP reclaman quitas de deuda con criterios que favorecerían a Asturias

Las comunidades autónomas afinaron ayer sus posiciones sobre el acuerdo entre el PSOE y ERC por el cual el Estado perdonaría 15.000 millones de la deuda pública de Cataluña a cambio del apoyo de la formación independentista para investir a Pedro Sánchez. El Gobierno asturiano volvió a mostrar confianza en una "extensión ecuánime" de la medida al resto de autonomías. Entre ataques a un acuerdo "bilateral" que afecta a todas las regiones y ante los criterios, por ahora poco claros, que decidirán en qué medida se condonan otras deudas autonómicas, los gobiernos del PP más endeudados dieron muestras de que aceptarían el perdón de parte de sus deudas si reciben el mismo trato que Cataluña.

Tras el adelanto hecho la víspera por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ahondó en la opinión del Principado, empezando por justificar un cambio de opinión de calado: "Siempre fuimos contrarios a la condonación de la deuda, porque atenta contra la corresponsabilidad fiscal, pero también es responsabilidad del Estado garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, algo que podría estar en riesgo en las regiones más endeudada; en ese contexto, para mantener la corresponsabilidad la condonación debe ser extensiva al resto de comunidades, como así se establece en el acuerdo".

Peláez no cito a qué cantidad puede aspirar Asturias, pero sí dio a entender que el Principado baraja ir más allá de pedir la quita de los 858 millones que, a fecha de junio pasado, Asturias debía al Estado por el uso del llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "El acuerdo contempla que, para los casos de regiones con poca exposición al FLA, como es el nuestro, se puedan recibir además transferencias (entregas de dinero) para hacer frente a nuestra deuda bancaria", expuso el Consejero.

De todo lo acordado entre el PSOE y ERC, la condonación de la deuda a la Generalitat de Cataluña es el asunto más difícil de gestionar internamente para el PP. El partido conservador gobierna en once comunidades autónomas, algunas de ellas, como la valenciana (48.344 millones) y la andaluza (25.409), muy endeudadas con el FLA. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha salido en tromba a descalificar el acuerdo "bilateral" para la deuda catalana, y también lo han hecho sus presidentes autonómicos, pero al mismo tiempo varios de ellos han empezado a sugerir cantidades y criterios de reparto para el conjunto de las autonomías de régimen común. En el argumentario del PP también sonó ayer mucho un dato: perdonar los 15.000 millones de deuda catalana "costarán 400 euros a cada español", cálculo hecho por aproximación sumando el principal de los préstamos condonados y el ahorro en intereses (1.300 millones) y excluyendo del cociente (los españoles) a los propios catalanes.

La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, denunció la "cesión" realizada por Pedro Sánchez para granjearse el apoyo de los republicanos. Al mismo tiempo no quiso descartar que los gobiernos que dirige el PP se vayan a negar a aceptar esa ayuda. El Gobierno central aseguró el jueves, al conocerse el pacto PSOE-ERC, que la condonación llegaría al resto de comunidades autónomas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra).

Gamarra se centró en denunciar que el Ejecutivo hubiese llegado a ese acuerdo tras una negociación "entre dos partidos" y reclamó que, antes de aplicar una medida así, se analice de forma "multilateral" en los órganos destinados a ello, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno en funciones ha dicho que buscará el diálogo en ese órgano, aunque de hecho está controlado por el propio Ejecutivo (tiene la mitad de sus miembros y, por ello, únicamente necesitaría el voto de la Generalitat para sacar adelante su fórmula).

Ayuso: "Es repartir miseria"

Después de Cataluña, la autonomía con mayor deuda absoluta es la Comunidad Valenciana (57.246 millones en total). "Exigiremos al menos el mismo trato", señaló la portavoz Ruth Merino (PP). Y remarcó que el gobierno valenciano ignora con qué fórmula se ha llegado a los porcentajes de deuda que se condonarían a Cataluña (20% de la pendiente de pago al FLA, 17% de los débitos totales).

La explicación contenida en el acuerdo PSOE-ERC es genérica: pone la condonación en relación con el aumento de endeudamiento registrado en Cataluña entre 2007 y 2014, período de la llamada Gran Recesión. Los 15.000 millones equivalen al 30% de tal incremento. Si se aplicara esa misma regla a la Comunidad Valenciana, la condonación ascendería a unos 8.000 millones. Y en el caso de Asturias serían 850. No obstante, ninguno de los socios ha precisado la fórmula exacta de cálculo, más allá de lo anticipado por fuentes socialistas: la proporción de deuda a perdonar no será igual para todas las autonomías, considerando, argumentan, que el impacto de la Gran Recesión no fue homogéneo en las cuentas públicas de las regiones.

La "falta de transparencia" en esos cálculos y la convicción de que se produce un agravio comparativo con el resto de autonomías han llevado a otros gobiernos autonómicos del PP a defender otro factor objetivo: el tamaño de la población. El primero en hacerlo ha sido el ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno. Su cuenta es esta: si la quita de deuda (más el ahorro en intereses) equivale en Cataluña a 1.924 euros por habitante, a Andalucía deberían corresponderle más de 17.000 millones. Con ese criterio, a Asturias se le deberían perdonar más de 1.900 millones.

El gobierno murciano –también del PP y, como el valenciano, el que más claramente tiene desventaja en el modelo vigente de financiación autonómica– fue ayer un paso más adelante. Su consejero de Hacienda, Alberto Marín, defendió que la condonación se fundamente en el principio de "población ajustada", criterio central del reparto de la financiación autonómica y que, además del número de habitantes, tiene en cuenta factores como el envejecimiento, el número de niños y jóvenes o la dispersión geográfica. De hacerse así, a Murcia se le deberían perdonar casi 3.000 millones de euros. Y a Asturias, 2.140, considerando la población ajustada de 2021 (1,077 millones).

La dirigente autonómica que con mayor determinación combatió ayer la condonación de deuda fue ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su Gobierno no debe ni un euro al FLA, pero podría acogerse a la vía de recibir fondos extra para pagar parte de su deuda privada. Ayuso lo excluye: "Si empezamos a reclamar miseria lo que haremos es multiplicar la miseria", dijo. "El acuerdo (PSOE-ERC) dinamita España", sentenció.