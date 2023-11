Los ministros del Gobierno rechazan comparecer ante el Senado porque el reglamento "no lo contempla"

Este martes se celebrará la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura en el Senado. Tras semanas de críticas, el PP ha puesto en marcha la Cámara Alta para fiscalizar al Ejecutivo en funciones. Lejos de conformarse con las 16 preguntas que deberán contestar los miembros del Gobierno -diez de ellas serán de los populares-, han introducido en el orden del día la comparecencia de cuatro ministros. Sin embargo, fuentes socialistas han afirmado a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que estos no comparecerán en el pleno del Senado, dado que el reglamento de la Cámara "no contempla" este tipo de iniciativas. Una opinión que no comparten los conservadores, que apelan a la obligación recogida en la Constitución.

El PP registra una modificación del reglamento del Senado para retrasar la amnistía En la agenda del Senado figura de manera clara que este martes deberán subirse al atril la ministra de Transporte, Raquel Sánchez; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para dar explicaciones sobre diversos asuntos. Sánchez, a petición de Junts, sobre Rodalíes; Belarra, a petición del PP, sobre la Agenda 2030; y Marlaska y Escrivá sobre la llegada de migrantes a Canarias. Ninguno de ellos lo hará. Nada más incluirse en el orden del día, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, denunció el uso partidista de la Cámara por parte del PP y apuntó que estas comparecencia no eran reglamentarias. Ahora, fuentes socialistas y de Podemos confirman que solo participarán en la sesión de control al Ejecutivo, pero nada más. En este sentido, señalan que el reglamento de la Cámara solo permite pedir la comparecencia de los miembros del Gobierno en comisión y no en el pleno. El PP arranca la legislatura como la terminó: una ley sobre los crímenes de ETA La disputa Ciertamente, el artículo 66 del reglamento del Senado establece que "las Comisiones podrán reclamar, por mediación del Presidente de la Cámara, la presencia de miembros del Gobierno para ser informadas sobre algún problema de su competencia". Esta es la única referencia que hay en la normativa de la Cámara a las solicitudes de comparecencia. En ningún momento se habla del pleno. Además, existe un precedente en 2019, cuando Pedro Sánchez plantó también a esta institución después de que el PP emplease su mayoría para aprobar su comparecencia. No obstante, fuentes populares recalcan que la Constitución, en su artículo 110, deja claro que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno". A este precepto constitucional se refirieron también los letrados del Senado en un informe jurídico redactado en 2019, en el que recordaron que Sánchez tenía "el deber constitucional" de comparecer si el pleno lo solicitaba, aunque consideraban "conveniente" que se reformara el reglamento para "que se plasme con más precisión cómo se regulan estas comparecencias".