Los presidentes autonómicos del PP llamaron a llenar la calles este domingo, en las manifestaciones convocadas por el partido, como signo de rechazo a un acuerdo de PSOE y Junts que consideraron "un atentado" contra el Estado de Derecho y una concesión "humillante" que "rompe la igualdad" entre las comunidades autónomas, con un único beneficiario, recalcaron, Pedro Sánchez.

La única que hizo una declaración institucional fue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque no fue una excepción que sus compañeros del PP en otras comunidades también alzaran la voz cargando de forma durísima contra lo que llamaron "el pacto de la vergüenza". Tras haber asegurado que el PSOE “cuela una dictadura por la puerta de atrás”, la presidenta madrileña lamentó que los socialistas "asumen todo el credo independentista" por hacer presidente a Sánchez

“Nos temíamos el anuncio de una ley de amnistía y nos hemos encontrado algo peor. No es un acuerdo, sino un cheque en blanco. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma”, zanjó Ayuso, reprochando que a su juicio "todas las instituciones quedan desacreditadas". “La policía, los jueces, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE... España entera se debate entre el estupor y la indignación”, continuó.

Ayuso calificó como “el mayor atentado contra el Estado de derecho” que se ha perpetrado hasta el momento porque, aseguró, “se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal, al margen de la Constitución, del Parlamento y del poder judicial”. Culpó a los socialistas de “dar por bueno el golpe de Estado” de 2017, “a los policías heridos y la malversación de caudales públicos”.

"Rompe la igualdad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se mostró convencido de que es “la ruptura más grave y más preocupante que se ha producido en la historia democrática de nuestro país”. El también presidente del PP andaluz consideró que es “un despropósito y un disparate colosal” y “un paso más en el deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas”. “El sillón de Sánchez nos va a costar carísimo”, advirtió, convencido de que estamos ante “la ruptura del principio de igualdad entre comunidades autónomas, entre territorios y entre españoles”, advirtió al ser preguntado por la reivindicación de Junts de quedarse el 100% de los tributos en Cataluña, replicando un cupo vasco o navarro en la comunidad catalana. Algo que el PSOE no asume directamente en el documento, aunque sí habla de “un diálogo singular” con Cataluña sobre el modelo de financiación y de “autonomía financiera”.

Desde la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, llamó a "salir a las calles para reivindicar la Constitución, las autonomías y esta sonrisa de encuentro que nos hemos dado los españoles", pidiendo, eso sí, “mostrar calma”. “La legitimidad la dan las urnas, ¿pero qué legitimidad moral tiene quien hace lo contrario de lo que dice que va a hacer?”, se preguntó en clara crítica hacia Sánchez y el pacto por la amnistía. Mazón avaló la propuesta de Vox de celebrar un pleno monográfico en las Corts sobre la amnistía y la condonación de la deuda en Cataluña.

Nada que ver con la valoración del líder del PSPV, Ximo Puig, convencido de que la "singularidad valenciana" se encuentra recogida en el "acuerdo global" de investidura y rechazando que el pacto entre PSOE y Junts pueda perjudicar a la Comunidad Valenciana pese a que en este se hable de abordar un "diálogo singular" sobre el modelo de financiación de Cataluña.

"Con un prófugo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, definió como “el pacto de la vergüenza” el acuerdo firmado por el PSOE y Junts y recordó que se produce “fuera de España” porque se hace “con un prófugo de la justicia, perseguido por los jueces, que no puede venir al país”. “Es vergonzoso y humillante para los españoles”, agregó Azcón, que insistió en que “es ilegal e inmoral porque no piensa en la convivencia y solo piensa en Pedro Sánchez”.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, pedirá una Conferencia de Presidentes tras el pacto del PSOE y Junts y su Gobierno avisó de que va a “defender los intereses de todos los extremeños, cueste lo que cueste”. Desde Murcia, el portavoz del Gobierno murciano aseguró que “la mayoría de los españoles estamos indignados, enfadados y hartos” con este acuerdo, por lo que llamó a “alzar la voz y canalizar ese enfado, ese hartazgo y esa indignación de forma pacífica y siguiendo los cauces legales”, ya que “no se defiende la ley incumpliéndola”.

Protestas "con calma"

El PP pondrá toda la carne en el asador el próximo domingo. Tras varias semanas de mítines por distintas ciudades, Alberto Núñez Feijóo convocó protestas “en todas las plazas de las capitales de provincia” el domingo a las 12 de la mañana. El líder del PP acudirá a la de la Puerta del Sol en Madrid y el resto de ‘pesos pesados’, con muy pocas excepciones, irá a la que se celebre en su provincia. El objetivo es que haya “una movilización total” y que la presión social contra Pedro Sánchez y los independentistas se mantenga en niveles máximos por todo el país. Eso sí, el PP quiere marcar distancias con las protestas violentas y evitar que Vox o grupos ultras de extrema derecha se pongan al frente del malestar social.