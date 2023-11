Toni Comín: "Estamos haciendo la Transición pendiente"

Toni Comín (Barcelona, 1971), exconseller y eurodiputado por Junts, es una de las personas que más cerca del expresident Carles Puigdemont ha estado en las decisivas negociaciones que han llevado a un acuerdo inédito entre el PSOE y los posconvergentes. Un pacto para la investidura de Pedro Sánchez, de entrada, pero que puede abrir una nueva etapa en Cataluña y España cuyas consecuencias analiza Comín con un indisimulado optimismo y autosatisfacción.

¿Qué incorpora el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts respecto al conflicto de Cataluña?

Tres elementos. Uno, no hemos tenido que renunciar a nada. Dos, el PSOE está haciendo una revolución narrativa con la ley de amnistía ambiciosa y con las frases literales sobre la resolución de los conflictos por la vía política. Y el tercero: se reconoce que hay un conflicto entre el Estado y Cataluña, que no viene de 2017, que ni tan solo arranca en la sentencia del Estatut y que estamos ante un conflicto secular. Esto es un cambio radical desde el punto de vista narrativo.

¿No hay algo de adanismo en esta interpretación? El president Quim Torra, en 2018, ya pactó con el presidente Sánchez el reconocimiento de un conflicto político, los pactos de la mesa de diálogo del Govern de ERC también hablan del conflicto.

Sí, pero la declaración de Pedralbes no tuvo ninguna consecuencia. Y ya se ha visto el recorrido que ha tenido la mesa de diálogo. En cambio, aquí hablamos de una declaración de la que el PSOE sabe que depende su supervivencia política, en el sentido de que la legislatura está condicionada a que en unas reuniones mensuales, con un mecanismo de verificación internacional, se busque una solución democrática a un conflicto secular.

Pero el PSOE sigue sin querer hacer un referéndum...

Yo no digo que quiera, digo que la disposición, el compromiso, la obligación de discutir sobre esto es muy diferente a la que han tenido hasta ahora, porque si no hay avances en esta negociación el PSOE, no obtendrá el apoyo de Junts en ninguna votación, ni en los Presupuestos del Estado ni en las otras.

En una entrevista hace pocos meses al diario 'Ara', el expresident Carles Puigdemont afirmó: "Pedro Sánchez no será primer ministro con los votos de Junts, no lo puede ser, por muchas razones. Por una muy clara. Pedro Sánchez miente. Miente e incumple. Dado que lo ha hecho varias veces ¿Qué sentido tiene que nosotros hagamos primer ministro a un mentiroso y a un incumplidor?"

Descontextualizar una parte de una entrevista para buscar contradicciones de forma un poco intencionada no es correcto. En esa entrevista se dice que las condiciones de la investidura las hemos repetido desde hace seis años.

En su libro 'Reunim-nos', Puigdemont afirma: "No habrá ningún diálogo ni ninguna negociación sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Se continuará sin reconocernos este derecho". ¿El expresident está haciendo un ejercicio de confianza en algo en lo que no creía?

No es que haya cambiado el president, es que ha cambiado el Estado. Los hechos lo han desmentido. Cuando el Estado parece que se dispone a abrir una negociación mínimamente seria, por responsabilidad lo exploramos. Es un 'parece' pero, por pequeño que sea, vale la pena explorarlo.

Es lo que está haciendo ERC desde hace cuatro años, también le parece que el PSOE puede negociar...

Hay diferencias relevantes. ERC podría haber pedido una amnistía y no la pidió, pidió unos indultos. ERC firmó unos artículos renunciando a la vía unilateral una semana antes de los indultos. Junts no ha hecho ninguna renuncia política por la ley de amnistía. La metodología de la mesa de diálogo pactada por ERC no se parece a la de la negociación que haremos fuera de España con un tercer país con el PSOE. Por tanto, es muy diferente.

Ustedes podrían haber exigido el referéndum como condición para la investidura y no lo han hecho.

Si hacer virar al PSOE para que acepte la ley de amnistía en tres meses ya es muy meritorio, no podemos pretender que el PSOE pueda aceptar el referéndum en tres meses. Eso sí que no era políticamente honesto.

¿Qué casos puede acabar acogiendo la ley de amnistía bajo el paraguas del 'lawfare'?

La conceptualización del 'lawfare' en términos jurídicos no es sencilla y por eso se encalló la negociación. Por una dificultad técnica real para concretar jurídicamente este concepto ni de forma restrictiva ni demasiado poco. Para que sólo se beneficien de esta previsión de la ley las víctimas del 'lawfare'.

¿Incluirá a Laura Borràs?

Es que no va de personas, va de conceptos. Todas las personas víctimas de 'lawfare' se deberían poder beneficiar. Tienen el derecho a que su abogado le diga al juez que el caso entra dentro del ámbito y pedir su archivo.

Queda en manos del cada juez, entonces.

Por eso se busca un redactado que no dé margen a la interpretación como sucedió con la malversación.

El riesgo es que incluyendo el 'lawfare' pueda poner en riesgo la constitucionalidad de la amnistía...

Pero es que el Constitucional no anula leyes, anula artículos. Si considerase que un artículo tiene problemas, puede quedar eventualmente en una consideración. Quiero pensar que no pasará. Pero no afecta al resto de la ley.

¿Podrían decidir el president o usted volver a Cataluña cuando la amnistía esté publicada en el BOE sin esperar a la resolución judicial, a riesgo de que ingresaran durante ese tiempo en la cárcel?

Si la ley se publica en el BOE, el juez no nos puede meter en la cárcel porque la ley nos ampara y lo que tiene que hacer el juez es archivar el caso al día siguiente. O al cabo de tres días.

El juez puede llevarlo al Constitucional y retrasarlo más.

Puede pasar y puede no pasar. Cuando vean la ley, puede que vean que no tiene sentido una cuestión de constitucionalidad.

¿España está cambiando?

La ruptura que no pudimos hacer en la Transición de 1978, parcialmente la estamos haciendo ahora. Estamos dando pasos en la lógica de ruptura con el franquismo y con sus herederos. En parte, estamos haciendo la Transición pendiente. Estamos haciendo la Transición sin los herederos del régimen, como se hizo en las transiciones europeas de posguerra. Si media España todavía no entiende los principios de la democracia, significa que las decisiones políticas se han de tomar sin ellos.

¿El 'procés' se ha acabado, tal como lo entendíamos hasta ahora?

No, hemos recuperado el hilo donde lo dejamos en 2017, cuando entre el 10 y el 27 de octubre pedíamos un diálogo sobre la autodeterminación. La amnistía cierra toda esta etapa de represión.