Dimiten 13 miembros de la dirección de Podem Catalunya

La crisis en Podem Catalunya escala de decibelios y amenaza con que la onda expansiva llegue al vínculo con los Comuns y Sumar. Hasta 13 miembros de la dirección del partido morado han presentado este martes su dimisión. En una carta enviada a la coordinadora del partido, Conchi Abellán, y a la que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, acusan a la cúpula morada de querer "romper" la alianza con los Comuns y reafirman su compromiso con el proyecto de En Comú Podem, paraguas con el que se presentaron en las pasadas elecciones generales y municipales. Sin embargo, hay choque de relatos, porque Abellán niega la mayor y asegura que continua "comprometida con la unidad del espacio" y que el objetivo es que la alianza se mantenga de cara a las próximas elecciones catalanas.

Entre los que han presentado su dimisión están la actual diputada en el Parlament Yolanda López y el exdiputado Lucas Ferro. En la misiva, los dirigentes que han anunciado su salida argumentan que el pasado viernes se les informó de la incoación de un expediente de expulsión y suspensión cautelar de la militancia por haber suscrito un manifiesto el pasado 8 de junio en el que reclamaban la unidad con Sumar ante las elecciones del 23 de julio. Entonces, ambas formaciones estaban en pleno toma y daca para determinar si concurrían juntos a las urnas, cosa que finalmente sucedió pero sin ahorrarse un cruce de reproches por cuestiones como la de haber dejado a Irene Montero fuera de las listas.

Las tensiones han ido 'in crescendo' en los últimos meses. Especialmente desde las negociaciones para una candidatura electoral en la que Podem levantó la voz para señalar que se les estaba "infravalorando" y durante las que Iglesias señaló a los Comuns como parte del problema para el pacto con Yolanda Díaz, a la vez que desde el partido de Ada Colau se agitó el fantasma de una alianza entre los morados y ERC. Una afrenta que se acelera dos semanas después de que los morados hayan aprobado una hoja de ruta que no descarta romper lazos con Sumar.

Desde la cúpula de Podem Catalunya argumentan que los 13 dimisionarios enviaron un manifiesto a la prensa "sin el consenso ni aprobación" de la dirección del partido defendiendo la "submisión absoluta" a Sumar sin que el órgano hubiera debatido antes. Eso motivó que 25 concejales, portavoces y militantes de direrentes municipios enviaron a la secretaría de organización un expediente sobre el que se tenía que pronunciar la comisión de garantías estatal de la formación. Sin embargo, los dimisionarios explican que antes de esa resolución han sido ya expulsados de los grupos en los que se toman las decisiones del partido.

Por ahora, su intención es continuar siendo militantes de la formación morada y emplazan a la militancia a continuar trebajando para "ampliar el espacio y fortalecer el proyecto" conjunto, además de acusar a la cúpula podemita de "empequeñecer" En Comú Podem buscando generar "un clima de tensión y de polarización constante que rompa el espacio de cambio". Por contra, la coordinadora del partido argumenta que fue ella misma quien se encargó de sellar las candidaturas conjuntas en los Comuns en las pasadas municipales y que sigue trabajando codo con codo con el partido de Colau. Como ejemplo pone el acto de la semana pasada con Candela López, coordinadora de Catalunya en Comú, y concejales.

"La que se presentó asumiendo el mandato de la unidad fui yo y mi responsabilidad sigue siendo esa. No está en duda no ir con los Comuns en las próximas elecciones catalanas y seguiré apostando por ello mientras se garantice que hay gente de Podem en las listas", replica Abellán. La coordinadora añade que en la dirección aún quedan cerca de una treintena de personas y que, en todo caso, hace "meses" que no sabe nada de "qué trabajo" están haciendo los dirigentes que salen de la dirección porque no acuden a los consejos de dirección. "Nosotros recorremos el territorio y ellos se colocan en las listas", espeta, afirmación que ilustra la magnitud de la crisis interna de los morados.