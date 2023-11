Los servicios legales de la Comisión Europea examinan desde hace veinticuatro horas la Ley de Amnistía, pactada entre PSOE y los partidos independentistas catalanes, pero el comisario de justicia, Didier Reynders, ha evitado este miércoles posicionarse. “Necesitamos valorar la situación con una lectura correcta del texto (..). Es imposible decir algo sin un análisis claro. Haremos esa evaluación y luego tendré un contacto con el Gobierno español”, ha explicado a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Generales, insistiendo en que él no ha expresado ningún tipo de “preocupación” y que lo único que ha pedido al Ejecutivo en funciones por el momento es “información”.

El revuelo generado por la Ley de Amnistía, pieza clave en la investidura de Pedro Sánchez, lleva meses sobrevolando Bruselas que hasta ahora se había limitado a insistir en que se mantendría vigilante pero que se trata de una cuestión interna española. El miércoles de la semana pasada, no obstante, Reynders entró en juego por medio de una carta que envió al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de justicia, Pilar Llop, en la que hablaba de “serias preocupaciones” y pedía explicaciones al Gobierno tras el alud de cartas y quejas de ciudadanos y organizaciones recibidas.

Esta misiva tuvo respuesta en forma de carta del Gobierno en funciones explicando que cuando se registrara la ley en el Congreso informarían lo que finalmente ocurría este martes, en que de nuevo enviaba una segunda misiva pidiendo una reunión. Veinticuatro horas después Reynders aclara de nuevo que está a la espera de que los servicios jurídicos de la Comisión analicen la propuesta de ley e insiste en que no ha expresado ninguna preocupación. “No he expresado ninguna preocupación. Solo he pedido recibir información”, ha insistido el liberal belga que ha insistido en que con la ley sobre la mesa podrán evaluar la situación, discutirla y entablar “un diálogo real” con el Gobierno español.

Reynders no ha puesto fecha a su encuentro con representantes del Gobierno porque primero debe haber un análisis de la ley pero están “abiertos” a mantener ese diálogo y espera que tenga lugar “tan pronto como sea posible”, aunque no ha precisado si se producirá una vez terminen el examen legal. En primer lugar, “espero la evaluación de los servicios porque tenemos que evaluar la situación muy claramente desde el punto de vista jurídico y luego organizaremos el debate”, ha puntualizado.