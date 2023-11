La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha recalcado este jueves al candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que van a apoyar su investidura "sin juegos, especulaciones, amagos y advertencias", pero le ha avisado de que no es un "cheque en blanco" y le ha exigido avances en el soberanismo y los derechos sociales.

En su réplica en la segunda jornada del debate de investidura, Aizpurua ha justificado el voto favorable de su grupo en el mandato dado por las urnas de frenar el acceso de las "extremas derechas" al Gobierno y ha subrayado que, a cambio, no reclaman ninguna recompensa. "Ahora es usted el que debe mostrar la misma coherencia" para abordar la legislatura, le ha dicho a Sánchez, y le ha advertido de que no contará con Bildu para retroceder en derechos, porque "qué solidez tiene un Estado que no es capaz de respetar en vez de imponer".

En directo hace 1 min 10:22 Aitor Esteban: "Alberto tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox" hace 4 min 10:19 "No estamos a las puertas de una guerra civil", dice Estaban para añadir que"hay dos modelos que intentan imponerse, y que les son ajenos al PNV". hace 16 min 10:07 El PP replica a Vox que no se se saltará la ley para frenar la amnistía La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este jueves al líder de Vox, Santiago Abascal, que van a ser "muy contundentes" contra la ley de amnistía porque está "fuera del marco constitucional", pero ha subrayado que no harán "lo que la ley" no les "deja hacer". "Haremos todo lo que podamos hacer y no podremos hacer todo aquello que no nos deja la ley hacer (...) es el marco de la normalidad de la democracia y es entender que las reglas del juego, igual que nosotros exigimos a Pedro Sánchez que se someta a ellas, lo primero que hacemos es someternos a ellas", ha señalado en una entrevista en la COPE recogida por la Agencia EFE. hace 25 min 09:58 El portavoz del PNV, Aitor Esteban, inicia su turno en el Congreso El portavoz del PNV, Aitor Esteban, inicia su turno en la segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. "Los ataques de Hamás nunca pueden justificar los ataques israelís a los civiles" asegura el portavoz. hace 28 min 09:55 Esteban advierte al Gobierno Sánchez que "tendrá problemas" si no cumple el acuerdo con el PNV El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al futuro Gobierno de que "tendrá problemas" si decide "proceder de la misma manera que antes" porque sería "preocupante" que no cumpliera el acuerdo al que han llegado para avalar la investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones concedidas a Euskadi Irratia, recogidas por Europa Press, Esteban ha afirmado que, aunque fue "más tranquila que lo que pensaba", la primera jornada de la sesión de investidura de Sánchez celebrada este pasado miércoles estuvo caracterizada por "el jaleo", y ha considerado que las intervenciones del PP y del presidente de Vox, Santiago Abascal, fueron "excesivas". hace 37 min 09:46 Sánchez responde a la portavoz de EH-Bildu: "Valoramos y somos conscientes de su contribución en la pasada legislatura, y le traslado la voluntad de trabajar desde el diálogo". hace 38 min 09:45 JxCat confirma que votará sí a la investidura de Sánchez tras las dudas de ayer La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este jueves que los siete diputados de la formación independentista votarán 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez tras las dudas expresadas durante la jornada del miércoles, en las que trasladaron al PSOE su "malestar" con el discurso del candidato. "Nosotros respetamos los acuerdos a los que llegamos. Hace meses empezamos unas negociaciones que hoy continúan, y la investidura de Sánchez es solo uno de los puntos del acuerdo que hemos firmado", ha asegurado en declaraciones a RAC1. hace 50 min 09:33 Bildu avisa a Sánchez de que su apoyo no es un "cheque en blanco" y le exige más avances La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha recalcado este jueves al candidato a la reelección, Pedro Sánchez, que van a apoyar su investidura "sin juegos, especulaciones, amagos y advertencias", pero le ha avisado de que no es un "cheque en blanco" y le ha exigido avances en el soberanismo y los derechos sociales. En su réplica en la segunda jornada del debate de investidura, Aizpurua ha justificado el voto favorable de su grupo en el mandato dado por las urnas de frenar el acceso de las "extremas derechas" al Gobierno y ha subrayado que, a cambio, no reclaman ninguna recompensa. hace 51 min 09:32 La portavoz de EH-Bildu asegura que también será una prioridad mejorar la situación de las "clases trabajadoras del Estado". hace 55 min 09:28 Aizpurua (EH-Bildu): "Hoy no le damos un cheque en blanco señor Sánchez" La portavoz de EH ha asegurado que debe ser el Gobierno de la plurinacionalidad. El bloque de investidura, ha dicho, debe ser un "bloque histórico antiautoritario, plurinacional y progresista" para abordar "la plurinacionalidad y el modelo territorial del Estado desde el reconocimiento de las diferentes identidades". 09:19 La sesión de investidura de Sánchez se reanuda sin manifestantes ante el Congreso La segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez ha comenzado poco después de las nueve de la mañana en el Congreso, en cuyos alrededores se mantiene un férreo cordón policial, si bien este jueves apenas hay manifestantes, a diferencia del arranque del debate de ayer, cuando hubo más afluencia. 09:14 EH Bildu argumenta el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es la primera oradora en intervenir esta mañana para explicar la posición de su grupo, favorable a la investidura de Pedro Sánchez, que muy previsiblemente logrará ser reelegido presidente en primera votación, con 179 votos, tres más de la mayoría absoluta exigida. 09:05 Comienza la segunda jornada de la sesión de investidura La segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez comienza con la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. 09:01 Feijóo asegura que la investidura "se ha consensuado fuera de España" “Yo dije ayer, y lo mantengo, que la investidura no se celebra ni ayer ni hoy. Eso ya se ha cerrado. Esa investidura se ha consensuado fuera de España y por tanto ayer vinimos a explicitar una liturgia que se cerró en Waterloo. Lamentablemente, quien va a mandar en el Gobierno de España no es el presidente” asegura el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la entrada al pleno. 08:56 Sánchez llega al Congreso de los Diputados El candidato a la Moncloa y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para la celebración de la segunda jornada de la sesión de investidura. 08:46 Junqueras no concreta si quiere ser candidato El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha evitado este miércoles concretar si quiere ser candidato en unas elecciones catalanas en caso de ser amnistiado. "Estoy aquí para intentar ayudar al país, al presidente Pere Aragonès y a todo el mundo", ha subrayado en una entrevista en el 3/24. 08:38 ¿Cuándo se votará? La votación de Sánchez podría tener lugar al mediodía, aunque todo dependerá del tiempo que dedique a debatir con los portavoces este jueves. Se prevé, en todo caso, que salga investido presidente en primera vuelta, para la que sólo necesita 176 votos, teniendo en cuenta que el candidato tiene amarrados 179 votos (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria). De no ser así, habría que repetir la votación 48 horas después. Ver más

"Esa es la actitud que tiene que cambiar, cerrar la fase de imposición y abrirla al respeto a las naciones del Estado", ha subrayado.

El voto de Junts

La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este jueves que los siete diputados de la formación independentista votarán 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez tras las dudas expresadas durante la jornada del miércoles, en las que trasladaron al PSOE su "malestar" con el discurso del candidato. "Nosotros respetamos los acuerdos a los que llegamos. Hace meses empezamos unas negociaciones que hoy continúan, y la investidura de Sánchez es solo uno de los puntos del acuerdo que hemos firmado", ha asegurado en declaraciones a RAC1.

El miércoles, Nogueras se reunió con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para trasladarle el malestar de su formación con el tono del discurso de Sánchez, en concreto por vincular la amnistía con el "perdón", y desde la formación independentista se esperaba un giro en la réplica del candidato. "El acuerdo está firmado y ayer Sánchez lo ratificó", ha concluido.

No obstante, Nogueras ha señalado que la legislatura durará si el PSOE va cumpliendo con los acuerdos a los que llegue con JxCat.