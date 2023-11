Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, subió a la tribuna para dejar claro el apoyo de los seis diputados de su formación en la segunda jornada del debate de investidura que, si se cumple el guion político, hará presidente al socialista Pedro Sánchez. Después de que Junts amagara con truncar la investidura y dejara sus votos en el aire por discrepancias con el discurso de Sánchez, una advertencia a la que el PSOE no le da importancia porque asegura que están reconducidas las diferencias, Bildu aseguró que cumplirá con "la palabra dada, sin juegos, sin especulaciones, sin amago ni advertencias".

La formación abertzale reclamó a cambio "abrir de par en par la agenda plurinacional y social" en el país, un guante que recogió Sánchez en su réplica, comprometiéndose a ahondar en ese camino "teniendo como referencia" la Constitución española, siempre en ese marco, y defendiendo que la apuesta por el uso de las lenguas cooficiales muestra esa disposición del Gobierno.

"Esta debe ser la legislatura de la plurinacionalidad y para abrir nuevos caminos que otros países como Reino Unido y Escocia ya están recorriendo: el de la democracia", advirtió la portavoz de EH Bildu sin aludir expresamente al referéndum de independencia escocés pero señalando esa fórmula como el camino a seguir, "sin prisas ni ansiedades, con visión y paciencia estratégica", aseguró, consciente de que es un debate "delicado y complejo", que hay que abordar "con prudencia y responsabilidad".

Freno al "bloque reaccionario"

El mensaje de la formación abertzale es claro: votan a favor del Gobierno de PSOE y Sumar convencidos de que el pueblo vasco les ha pedido "cerrar la puerta" a los reaccionarios, "frenar el acceso de las extremas derechas al Gobierno" y ejercer el antifascismo. "No pedimos ninguna recompensa y lo hacemos sin dudar, es una de las principales reivindicaciones de la población vasca", recalcó Aizpurua, advirtiendo de que tampoco dan "un cheque en blanco". "Que nadie olvide que somos los independentistas y soberanistas los que impedimos que el bloque reaccionario llegue al poder", subrayó.

La formación de Arnaldo Otegi dejó claro su apoyo al Gobierno de PSOE y Sumar desde el primer momento, sin acuerdo plasmado en papel y sin exigencias en largas negociaciones, como a las que han sometido los indepedentistas catalanas a los socialistas. La gran contrapartida para la formación abertzale fue la foto que Pedro Sánchez, acompañado de Santos Cerdán, se hizo con la portavoz de EH Bildu tras recibirla en el Congreso de los Diputados, que se hizo a principios de octubre y que pasó factura al candidato socialista con airadas críticas del PP y Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo habló de foto de "la indignidad" y de la "vergüenza".

En defensa de la amnistía

Aizpurua habló de "un tercer reto: la democratización profunda de este Estado, que alcance a todo eso que se denomina el Estado profundo". "El entramado político, judicial, mediático, policial, empresarial u oligárquico que hoy se revuelve y actúa contra la propia voluntad popular, bendecido todo ello por la propia Corona, no aceptará ni hoy ni nunca renunciar a los privilegios y poder que el régimen del 78 les otorgó", sostuvo la dirigente vasca en la tribuna del Congreso." Defender esos privilegios es el objetivo de toda esta estrategia perfectamente orquestada por las derechas de todo signo que estamos viendo", para impedir, dijo, "una legislatura de avances nacionales y sociales".

Eh Bildu defendió la amnistía porque "soluciona problemas". "Votar, ejercer la democracia, nunca será un delito", advirtió la portavoz abertzale dirigiéndose directamente a Alberto Núñez Feijóo. "Es curioso porque ustedes rechazan una amnistía para quienes no cometieron delito alguno, pero ensalzan la amnistía del 77 que supuso la impunidad total de los crímenes del franquismo y quienes los cometieron, entre otros al que aún hoy mantienen como presidente honorifico de su partido, el franquista Manuel Fraga", señaló. "Su problema no es la amnistía a los represaliados catalanes, no. Su fobia es hacia las urnas, las soluciones y la democracia", aseguró.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso mostró toda la solidaridad al pueblo de Palestina. "Lo que está ocurriendo no es una guerra sino un genocidio. Israel está cometiendo crímenes de guerra contra la población civil con la permisividad cuando no complicidad de la comunidad internacional y esto debe parar ya", aseguró, pidiendo a Sánchez "que actúe con contundencia aprovechando la capacidad diplomática y la presidencia española de la Unión Europea".

Elecciones vascas

La investidura de Sánchez se produce en un momento en el que las elecciones vascas se asoman al calendario político, serán en 2024, abriendo no solo una dura pugna política entre Bildu y PNV en Euskadi sino también marcando las relaciones políticas de estas formaciones nacionalistas y soberanistas con el resto de partidos en el Estado. Se da por descontado que sin esas elecciones a la vuelta de la esquina el PNV podría haber mantenido otra relación con el PP de Alberto Núñez Feijóo pero la competición con el partido de Otegi, que por primera vez ganó en número de concejales al partido de Andoni Otuzar, marca todo el mapa político. Aizpurua hizo un canto a la "política útil" y recordó que por eso EH Bildu "conecta cada vez con una parte más importante de la ciudadanía vasca" y han convertido a este partido en "la principal fuerza municipalista de nuestro país".

"No concedemos un cheque en blanco, les brindamos una oportunidad", recalcó la portavoz de EH Bildu, que dedicó gran parte de su discurso a exigir que las políticas que haga el Gobierno sean progresistas. "Debe notarse una apuesta clara por reequilibrar la balanza en favor de los y las trabajadoras en detrimento de los privilegios de las elites", avisó, y a favor de los trabajadores.