El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha esperado al Consejo Fiscal que los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales le habían forzado a convocar para pronunciarse sobre la ley de amnistía. O más bien para no hacerlo. En una carta a los representantes del ministerio público en el juicio del procés les recuerda la obligación de la fiscalía de "respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho", lo que veta cualquier pronunciamiento de la institución sobre la ley de amnistía, cuya redacción aún no es definitiva.

La carta, enviada a toda la carrera fiscal, responde a una publicada por los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno en el diario 'El Mundo'. En su misiva, García Ortiz afirma que "cualquier posicionamiento del ministerio público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que regula una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el BOE". "El posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en que se demanda nuestra intervención. En consecuencia, el fiscal general ha de mantener una posición público que refuerce el principio de imparcialidad del ministerio fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados".