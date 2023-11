Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha cuestionado este martes la salud mental del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en Antena 3, el nuevo jefe de la oposición ha sugerido al programa que lleve a un "especialista" en psicología para que diga si "el tipo de carcajada" que Sánchez soltó en el debate de investidura "es una carcajada normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor". "Creo que hay un tic patológico ahí", ha dicho en otro momento más.

Se refería Feijóo a la risa que le entró a Sánchez cuando este recordó una de las frases que más ha repetido el dirigente del PP estas últimas semanas: que no ha sido presidente del Gobierno porque no ha cedido a las peticiones de Junts (amnistía y condonación de deuda a la Generalitat, entre otras). Esa afirmación de Feijóo ha sido desmontada desde el PSOE hasta el PNV, porque el líder del PP no podría haber armado una alianza de investidura con Vox, Junts y los nacionalistas vascos en la misma ecuación. Los vetos cruzados habrían imposibilitado ese pacto, como ha quedado patente.

Sin embargo, Feijóo ha vuelto a incidir en la idea y ha dicho en la entrevista que Sánchez se ríe así porque no entiende que alguien pueda renunciar al poder porque "no está dispuesto a asumir ese tipo de compromisos". "Bueno, se ha reído de alguien que le ha ganado las elecciones, de la oposición... Yo creo que se ha reído de todo y de todos… Es un bochorno impropio", ha continuado.

Nunca había visto a Pedro Sánchez con semejante atacazo de risa pic.twitter.com/diQW3cXBaS — Jose Madrid (@JoseMadridG) 15 de noviembre de 2023

Los comentarios de Abascal

Este comentario sobre la salud mental de Sánchez es habitual en Vox. Su presidente, Santiago Abascal, ya habló en 2020 de que el dirigente socialista tenía "rasgos de psicopatía". Y, en el debate de investidura de la semana pasada, recomendó al candidato al Gobierno ir al psicólogo por los "problemas de conciencia" que cree que tiene, por negar la amnistía hasta julio y ahora "mentir" sin tapujos y defenderla.

El episodio de Errejón

Las burlas y los comentarios sobre la salud mental han centrado más de una polémica en el Congreso de los Diputados estos últimos años. En marzo de 2021, Íñigo Errejón (Más País) reclamó al Gobierno, en una sesión de control, más inversión en salud mental tras la pandemia y el confinamiento y la mera pregunta a Sánchez despertó risas en el hemiciclo. Al rato, el diputado del PP Carmelo Romero espetó un "vete al médico" del que después se avergonzó y por el que pidió perdón en redes sociales.