El Euzkadi Buru Batzar del PNV pondrá en marcha el próximo lunes el proceso de conformación de listas electorales a las próximas elecciones vascas, que no estarán encabezadas por Iñigo Urkullu como candidato a lehendakari.

Según ha podido confirmar Grupo Noticias, después de tres legislaturas al frente del Gobierno vasco, la Ejecutiva del PNV no va a proponer a sus bases que Urkullu repita una cuarta. Bien es cierto que cualquier organización del partido podría proponerlo, aunque la decisión del partido es buscar una nueva alternativa para proponer como cabeza de lista para las próximas elecciones al Parlamento Vasco, que deben celebrarse, a más tardar, en junio de 2024.

De acuerdo a las fuentes de dicho grupo, Urkullu ha sido informado de la decisión del EBB, si bien ahora mismo no hay sobre la mesa ningún nombre que pudiera encabezar la candidatura jeltzale. Sí se conoce que ha habido consultas en diversos ámbitos, pero la exploración aún no ha terminado. Cualquier nombre que pudiera ofrecerse no deja de ser, ahora mismo, fruto de la especulación. Todas las alternativas permanecen abiertas, a la espera del proceso que se iniciará el próximo lunes.

Elecciones en marzo o en junio

Fiel a su estilo, Iñigo Urkullu no se ha pronunciado sobre su hipotético relevo y mantiene su agenda, al margen de las decisiones que pueda tomar su partido. No se puede pasar por alto, en todo caso, que la decisión sobre la fecha de la convocatoria electoral está, por razones puramente procedimentales, en sus manos. De nuevo, volvemos a estar en el terreno de las especulaciones. Si bien, cabría la posibilidad de que los comicios se celebraran en junio, coincidiendo con las europeas, no es ningún secreto que al PNV no acaba de convencerle esta eventualidad. La otra opción es que se celebraran en marzo, tratando de bandear, en la medida de lo posible, la Semana Santa.

Desde el EBB se sigue insistiendo en que no hay ninguna decisión tomada y en que, como ya adelantó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista a Grupo Noticias, el proceso de cara a las elecciones se iniciaría el próximo lunes, 27 de noviembre.