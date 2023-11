La fuerza numérica del PNV en la nueva legislatura estatal es un talismán para Sabin Etxea: sus cinco votos, esta vez sí, son imprescindibles para que Pedro Sánchez saque adelante sus leyes y, por tanto, en esta ocasión es más probable que cumpla lo acordado con los jeltzales porque cualquier incumplimiento le saldría muy caro. El PNV cree que el propio Gobierno español es consciente de esta nueva situación, un escenario que el propio Sánchez resumía con una apuesta por hacer de la necesidad virtud y que lo está llevando a arriesgar incluso con gestos hacia Junts. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, insistía este miércoles en Radio Euskadi en que el PNV es “optimista”, y situaba como primer hito para medir la confianza en Sánchez la negociación de las tres transferencias urgentes que tienen que llegar en tres meses. La consejera Olatz Garamendi revelaba el martes que ya ha contactado con el ministro Ángel Víctor Torres y no llegó a concretar por ahora cuándo empezarán a correr esos tres meses, un extremo que sí ha detallado Ortuzar para situar la fecha límite en marzo del año que viene.

Esas tres transferencias se refieren a los ferrocarriles, la convalidación de títulos universitarios extranjeros y las labores de acogida. El Gobierno vasco no entrará en funciones hasta que se celebren las elecciones en marzo o en junio, la Junta Electoral ya aclaró en 2020 que no hay problema en pactar esas materias en puertas de los comicios siempre que no se abuse de la publicidad y, de todos modos, lo que plantea el PNV es cumplir una ley, el Estatuto de Gernika.

Cuando a Ortuzar se le preguntó si confía en Sánchez y en que esta legislatura sea más fructífera, zanjó que “sí”, pero porque a Sánchez “no le queda más remedio”. “Si no, esto va a acabar mal y rápido, y creo que es consciente. Por eso creo que no vamos a llegar a ese nivel de tensión de los dos últimos años. Esa frase de hacer de la necesidad virtud creo que ha impregnado la forma de encarar la legislatura por parte de Pedro Sánchez. Soy optimista y creo que van a cumplir por fin. Vamos a tener una prueba muy rápida, estas transferencias tienen que llegar en tres meses. En marzo tienen que llegar a Euskadi. Va a ser una buena prueba del algodón”, concretó.

El ministro admite que las comisiones bilaterales son "importantes"

Por ahora, no existen demasiadas referencias sobre el nuevo ministro de Política Territorial, más allá de que se le presupone una mayor sensibilidad hacia la periferia por proceder de Canarias. En una reciente entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, cuando se le preguntó en qué momento se pondrá en marcha la comisión bilateral de traspasos con el Gobierno vasco, aseguró que ya ha habido transferencias a las comunidades en los últimos años y que su labor será “culminar los procesos en esas comisiones bilaterales, que son muy importantes y que son órganos básicos”. Cuando se le insistió con el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la importancia que tiene para el PNV, pareció desviar la cuestión con una respuesta genérica que no irrite a ninguna de las partes: “Desde el punto de vista institucional, mi labor es la de trabajar para evitar conflictos y buscar puntos en común. Y estoy convencido de que lo mismo opina Ortuzar”.