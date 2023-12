Algo se mueve en torno al Consejo General del Poder Judicial. Tras la imposibilidad de acercar posturas desde hace más de un año, el PP regresa a la posición en la que se abriría a renovar el órgano de gobierno de los jueces con el sistema actual a cambio, eso sí, de que se aprobara de manera simultánea una nueva ley orgánica que cambie el modelo. Alberto Núñez Feijóo lo confirmó en una entrevista en la ‘Cope’ este martes: “Es falso que no queramos renovar el Consejo. Pero no queremos que el CGPJ acabe como la Fiscalía o el Consejo de Estado. Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea”, aclaró.

En las últimas horas han ocurrido cosas. El lunes por la mañana el portavoz del PP, Borja Sémper, mantenía la posición que su partido defendió en las campañas electorales y desde hacía meses: solo renovarían aplicando la nueva ley orgánica y no había discusión. Por la tarde, en Bruselas, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dejaba claro una vez más que lo urgente era actualizar los miembros del Consejo. Y ya después, cambiar la ley para avanzar en una mayor independencia judicial. Pero lo primero, la renovación.

Como publicó este diario, fuentes de la dirección nacional reconocían a última hora del lunes y tras los avisos de la UE, que sí estaban dispuestos a pactar la renovación del Consejo si el mismo día se aprobaba una nueva ley que haga que los 12 jueces que integran el CGPJ los elijan los propios jueces, dejando a las Cortes escoger los 8 restantes que deben ser juristas de reconocido prestigio. “Todo a la vez. Ni un minuto después, pero sí, renovando con el sistema actual”, explicaban desde Génova.

“Compromiso de regeneración”

Y si algo dejó claro Feijóo en la entrevista de este martes es que lo esencial para el PP es pactar una nueva ley. Es la baza que necesitan exhibir para justificar que hay un acuerdo con Pedro Sánchez. Sin eso sí que no habrá posible actualización de los vocales. El líder conservador lo expresó una y otra vez: “Mientras yo sea presidente del PP mi compromiso es de regeneración institucional para nuestro país. El objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo, sino controlar a sus miembros. La regeneración es imprescindible”, repitió.

“El problema es el modelo porque lo que tenemos que decir de una vez por todas es que el poder judicial es independiente, y que el CGPJ tiene que serlo”, continuó. La posición del PP no puede ser más clara. Tras haberse enrocado en no renovar durante distintos años y distintos momentos políticos, se abre a hacerlo ahora, pero necesitan pactar con el PSOE una nueva ley orgánica. Para eso sí cuentan con el beneplácito de la UE, partidaria de que efectivamente todos los países miembros avancen en un sistema en el que los propios jueces se elijan, por encima de los grupos políticos.

“Bolaños nos mintió de forma reiterada”

Feijóo reconoció que desde su llegada a la presidencia del PP “conversaciones ha habido”, pero aseguró que Félix Bolaños (hoy ministro de Justicia) “nos mintió de forma reiterada” al negar que mientras avanzaba en las conversaciones con el PP también negociaba con los independentistas la reforma del Código Penal que terminó eliminando el delito de sedición y modificando el de malversación.

“Verle ahora como notario mayor del reino no tranquiliza a nadie”, dijo el líder del PP, recordando que la desconfianza de su partido con el también ministro de la Presidencia es total. Precisamente Bolaños se pronunció ayer sobre este mismo asunto en una comparecencia pública junto al comisario Reynders: “Llegamos a un acuerdo con el Partido Popular tanto en los nombres de los 20 vocales titulares, de los 12 suplentes e incluso en una proposición de ley para reforzar la independencia de nuestra justicia. Y a ese acuerdo no se llegó por falta de liderazgo del señor Feijóo”, dijo el ministro en la rueda de prensa en presencia de Reynders. “No soportó la presión de los elementos más ultras de su partido y (...) con el acuerdo ya hecho, finalmente se vino abajo”, zanjó.