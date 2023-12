Ya es oficial. La proposición de ley orgánica de Amnistía se debatirá en el Congreso, por primera vez, el próximo martes, 12 de diciembre. Será entonces cuando la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez deberá apoyar la norma para que sea aceptada a trámite y puedan ponerse en marcha los mecanismos para su futura aprobación. En paralelo, el PP impulsará en el pleno del Senado dos mociones en contra de las negociaciones del presidente del Gobierno con los partidos independentistas, una contra la amnistía y otra contra la condonación de la deuda a Cataluña.

El primer pleno ordinario de la legislatura en la Cámara Baja arrancará con el debate de aceptación a trámite de una de las proposiciones de ley que están llamadas a marcar el curso de los próximos años. Después de que el PSOE pactara la amnistía y registrara en solitario la norma, ahora es el momento de que esta se debata entre todas las fuerzas políticas. Será el primero de casi media decena de discusiones que se tendrán que celebrar en el Congreso y en el Senado hasta que la norma quede aprobada de manera definitiva, algo que no se espera hasta finales de marzo, como mínimo.

La proposición de ley llegará al pleno del Congreso con el visto bueno de los letrados de la Cámara. En un informe enviado a la Mesa apuntaron que no existe inconstitucionalidad "palmaria y evidente", que la Constitución "no incluye ninguna referencia a la amnistía" y que el Constitucional "tampoco se ha pronunciado de manera tajante" sobre esta figura. Sí que admiten que "hay otros posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que para este análisis sería necesario contar con la doctrina aún no dictada por el TC.

El recién elegido portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado que la legislatura se estrene con "una ley que pretende borrar los delitos de una élite política". "Es toda una declaración de intenciones del Gobierno que nos malgobierna, una declaración de intenciones que demuestra cuál es el verdadero interés del Gobierno de Sánchez y sus verdaderas prioridades", ha sentenciado. En la Junta de Portavoces, los conservadores han solicitado la reconsideración de la admisión a trámite de la norma por parte de la Mesa, pero la mayoría de grupos la ha rechazado. Ahora, el PP podrá recurrir al Tribunal Constitucional.

Las comisiones

La próxima semana también se debatirá en el pleno la aprobación de las tres comisiones de investigación que el PSOE ha pactado con ERC y Junts. Por un lado, una sobre la Operación Cataluña, donde los posconvergentes buscan aclarar si ha existido 'lawfare' en España contra el independentismo catalán, y otra sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona. Y, por otro, la propuesta registrada por ERC, EH Bildu y BNG sobre el espionaje con el programa Pegasus.

Las tres iniciativas saldrán adelante con el 'sí' del bloque de la investidura, aunque después tendrá que ser la Mesa quien decida activarlas y que se prepare un listado de comparecientes.