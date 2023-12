El Gobierno no acepta la propuesta de Génova de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si de forma simultánea se reforme la ley para que sean los jueces quienes elijan directamente a los vocales. La falta de confianza tras cinco años de bloqueo es enorme y fuentes de Moncloa aseguran que no se puede dar por hecho que el PP “vaya a cumplir”. Es por ello que en primera instancia reclaman al PP que se renueve el órgano de poder de los jueces. Una vez acordado, no se cierran a que se puedan explorar o abrir conversaciones, aun sin comprometerse tampoco a una futura reforma.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se apoyó en las presiones de Bruselas que lanzó este mismo lunes para que el PP acceda a desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. “El comisario Reynders ha sido claro y taxativo y la posición del Gobierno es la misma que la de la UE. Primero renovación, cumplimiento de la legalidad y la Constitución, y después se podrá dialogar”, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El comisario europeo de Justicia situó la renovación del órgano de gobierno de los jueces como el asunto realmente prioritario para España, al que debería seguir una nueva ley para elegir a los vocales, incrementando la presión sobre los populares y obligando a suavizar su posición. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, defendía esta mañana durante una entrevista en Cope que “es falso que no queramos renovar el Consejo. Pero no queremos que el CGPJ acabe como la Fiscalía o el Consejo de Estado. Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea”, insistía confirmando la nueva posición del PP adelantada por El Periódico de España. Según explicaban a este diario fuentes de la dirección nacional a última hora del lunes y tras los avisos de la UE, su disposición a pactar la renovación del Consejo estaba condicionada a si el mismo día se aprobaba una nueva ley que haga que los 12 jueces que integran el CGPJ los elijan los propios jueces, dejando a las Cortes escoger los 8 restantes que deben ser juristas de reconocido prestigio. “Todo a la vez. Ni un minuto después, pero sí, renovando con el sistema actual”, explicaban desde Génova. Fuentes de la cúpula de Génova han asegurado que la propuesta de reforma de la ley tendría que "ser registrada por los dos grupos", el PP y el PSOE. Además, insisten las mismas fuentes en que "la propuesta de reforma tiene que ser simultánea [a la renovación]", informa Pilar Santos. En los planes del Ejecutivo no caben estas condiciones. "Renovar el CGPJ no es una opción, es una obligación legal", presionan desde el Gobierno. En línea con la UE, insisten, “primero renovación del CGPJ, cumplimiento de la Constitución y, posteriormente, se podrá dialogar, pero es improrrogable”. Fuentes de Moncloa aseguran que los populares “deben digerir” la llamada de atención la UE y “luego ver cómo actúan en consecuencia”. Aunque sin demasiado optimismo, creen que el comisario de Justicia “los deja en un callejón sin salida”. “No tienen margen” para mantener el bloqueo del órgano constitucional, concluyen para calificar del “revés monumental” las palabras de Reynders. Llamada de Sánchez a Feijóo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó este lunes al PP de “lawfare” por el bloqueo del CGPJ. “No hay caso más paradigmático de 'lawfare' y de politización de la justicia", criticó durante una entrevista en la Cadena Ser. En esta línea cargó contra el "sentimiento patrimonialista de la democracia, el poder y las instituciones", que llevaría al principal partido de la oposición a no pactar la renovación. El presidente del Gobierno no ha aclarado qué vías seguirá para evitar este bloqueo, después de descartar la rebaja de las mayorías para elegir a los vocales nombrados por el Congreso, aunque ha asegurado que llamará a Alberto Núñez Feijóo. El jefe del Ejecutivo tiene previsto llamar a Feijóo una vez que pase el aniversario de la Constitución, este miércoles, para abordar este asunto. En Moncloa juzgan que este asunto será la prueba del algodón para determinar cómo será la relación entre socialistas y populares. Sin embargo, no aclaran la fecha de dicha llamada y consideran que primero los populares deben "reflexionar" sobre las presiones de Bruselas y las consecuencias de mantener bloqueado el CGPJ cuando se cumplen cinco años con el mandato caducado.