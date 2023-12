Las concentraciones convocadas frente a la sede del PSOE en Ferraz en protesta por la amnistía a los políticos independentistas catalanes han ofrecido imágenes de lo más variopinto. Desde la violencia de arrojar sillas a los antidisturbios policiales a manifestantes rezando con un rosario en la mano o preparando una barbacoa de chorizos. De todas las pancartas y consignas que se han visto y escuchado han llamado más la atención, sin embargo, algunas que tradicionalmente han sido usadas por la izquierda o por movimientos bastante alejados a la ideología de la mayoría de los manifestantes. Así, se han escuchado gritos contra la monarquía y contra la Policía o pancartas que hacían referencia a frases atribuidas a líderes revolucionarios.

“Realmente es una paradoja”, explica el profesor de Historia en el País Vasco Jagoba Álvarez, “que seguramente tiene que ver con la amalgama de las diferentes tendencias políticas que hay en el espectro de la derecha” y al hecho de que "no hay una consigna concreta más allá de que el enemigo común era Pedro Sánchez". “No es tan extraño, las dinámicas de protesta siempre han tendido a ser de izquierdas”, razona por su parte el politólogo Pablo Simón.

Uno de los gritos que más se han escuchado ha sido "Prensa española, manipuladora". El grito, que ha sido repetido casi a diario en las protestas frente a la sede del PSOE, es el mismo curiosamente que se gritaba durante el otoño caliente de 2017 por parte de los independentistas catalanes, en concreto por parte de la CUP. En aquel entonces, varios periodistas que cubrían el desafío soberanista en Cataluña sufrieron agresiones por parte de los manifestantes -entre ellos Hilario Pino, al que llegaron a arrancar el micro en plena retransmisión-, igual que ha ocurrido ahora en Ferraz, con acoso y agresiones a periodistas -a un fotógrafo le alcanzó en un ojo un huevo relleno de pintura-.

Che Guevara

Otra de las coincidencias más llamativas sobre la que, además, se puso el foco en las redes sociales, fue la de la fotografía de un adolescente aupado en hombros de un amigo y que portaba una pancarta donde se podía leer "Prefiero morir de pie que vivir de rodillas". Es una frase atribuida al Ché Guevara, "que es cierto que la pronunció, pero se cree que es mucho anterior; la primera referencia histórica se atribuye a un mitin que dio en París Dolores Ibarruri, 'La Pasionaria', aunque también hay referencias biográficas a que una frase muy parecida llegó a decir Emiliano Zapata", asegura el profesor Álvarez, autor de varios libros sobre la historia del PSOE. "Son en verdad tres líderes políticos que no tienen nada que ver con los grupos ideológicos de Ferraz. Son, de hecho, la antítesis", subraya.

1️⃣ Esta frase siempre se ha adjudicado al Che Guevara.

2️⃣ Sin embargo, antes ya la uso Dolores Ibarruri en 1936 en París.

3️⃣ Incluso se plantea que lo hiciese antes Emiliano Zapata.

4️⃣ Ninguno de los tres es ejemplo para este joven, ni los que le rodean en esas manifestaciones. pic.twitter.com/Nf6qIyMwxa — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) 10 de noviembre de 2023

De igual manera, y también de forma sorpresiva, una de las canciones que se ha escuchado en las manifestaciones ha sido el mítico ‘Bella Ciao’, la melodía que puso de moda la canción de la serie de televisión 'La casa de papel', pero cuya referencia histórica se sitúa en su uso como himno contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. "Es una canción popular italiana anterior incluso a la Segunda Guerra Mundial", precisa Álvarez, "aunque se adoptó como himno de resistencia antifascista por parte de los partisanos italianos, que los conformaban personas de varias tendencias políticas, pero mayoritariamente eran comunistas o socialistas".

'Los Borbones a los tiburones'

El ‘Bella Ciao’, de hecho, se ha escuchado tararear -una suerte de 'lolololo'- por parte de grupos antisistema o de extrema izquierda durante las protestas civiles durante el Foro Social de Porto Alegre o El Foro Económico Mundial de Davos, o en las contramanifestaciones de Génova durante las reuniones del G8 en 2001. "No tiene mucho sentido que se use ahora, si acaso es por las generaciones más jóvenes, de 20 o 25 años, que lo vinculan a 'La casa de papel’, pero en verdad desconocen su origen", señala el historiador Álvarez. “No conviene hacer una reflexión sofisticada. Es una cuestión de atajos”, señala por su parte el profesor Simón, que cree que quien corea la canción “no sabe lo que significa”. “Históricamente cuando la derecha sale a protestar, como cuando salía contra ETA o contra Zapatero, es más institucional, y aquí se usan lemas populares, copian los eslóganes clásicos de la resistencia, pero no es un cambio sistémico”, considera.

En las protestas contra la ley de aministía también se han escuchado gritos contra la monarquía como “Felipe masón, defiende tu nación”, "Felipe, échale huevos" o "Los Borbones a los tiburones", gritos algunos se han escuchado a los independentistas catalanes o en manifestaciones de ultraizquierda. "Lo cierto es que la frase de 'Los borbones a los tiburones' es una consigna históricamente atribuida a la izquierda. Se coreaba en las manifestaciones contra la LOU de 2001 o en las protestas contra la participación de España en la guerra de Irak de 2003”, recuerda el profesor de Historia.

Régimen del 78

En este caso, sin embargo, los gritos antimonárquicos no son patrimonio exclusivo de la ideología de izquierda republicana, sino que la Falange siempre fue antimonárquica y en Ferraz, precisamente, estas consignas venían del sector falangista, "que ha llevado banderas con el escudo constitucional, borbónico, cortado y que lucían pancartas donde se podía leer que 'La Constitución rompe la nación' o que criticaban el 'régimen del 78'", subraya el profesor vasco. "Precisamente las críticas al llamado régimen del 78 es algo muy de las consignas de Unidas Podemos cuando nació y es cierto que ha habido una apropiación cultural ahí", apunta el profesor. “Es que la gente más a la derecha de la derecha no es monárquica, consideran a los Borbones unos traidores al franquismo”, añade Simón, que estima que hay una parte de los votantes de Vox que claramente rechazan la monarquía.

A más de uno ha chocado también escuchar durante las concentraciones la canción "El pueblo unido jamás será vencido", una canción protesta de la izquierda chilena creada en 1973 e inspirada en una frase del líder político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, del Partido Liberal colombiano, de tendencia izquierdista. "Era usada por los manifestantes de la Unidad Popular chilena, que la asumieron como propia", recuerda el profesor sobre la canción, creada por el grupo Quilapayún en defensa del Gobierno de Salvador Allende. De hecho, tras el golpe de Estado y durante la dictadura de Augusto Pinochet, los autores de la canción se vieron obligados a vivir en el exilio.

Según Jagoba Álvarez, los gritos y lemas que se han visto y escuchado frente a la sede del PSOE tienen que ver con el desconocimiento de su origen por parte de muchos manifestantes y con la “amalgama de las diferentes tendencias políticas que hay en el espectro de la derecha, desde votantes del PP o Vox a falangistas, ultraderechistas o neonazis, a carlistas, que los puede haber de izquierdas o de derechas”. “Si es que las ideologías eran muy diversas. También se juntaban personas religiosas, con banderas rojigualdas con la Virgen María e incluso se han escuchado gritos a favor del requeté", aprecia Álvarez. “Ha sido un poco compota de gente. No había una ideologia muy definida. Cuando ves la concentracion de Falange, levantan el brazo y cantan el 'Cara el sol'; los neonazis tienen consignas claras... pero cuando se juntan y se entremezclan no queda claro. Un poco el camino es que el enemigo común es Pedro Sánchez. No hay consigna concreta más allá de Pedro Sánchez hijo de p...”.