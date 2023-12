"Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado entre partido de Pedro Sánchez y EH Bildu", ha denunciado Alberto Núñez Feijóo este miércoles tras conocerse que el PSOE apoyará una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para entregar la alcaldía a la formación abertzale. Lo ha hecho desde los pasillos del Congreso, donde horas antes se ha aceptado a trámite la proposición de ley de amnistía. Sin embargo, el líder del PP ha preferido criticar el pacto de los socialistas con "un partido que lleva asesinos en sus listas electorales" a repetir los ataques por la amnistía. Esto último se lo ha dejado a sus segundos espadas.

Tras la retahila de reproches y ataques que lanzó este martes al Gobierno de coalición por el impulso a la medida de gracia, Feijóo ha preferio abandonar esa línea de ataque y arremeter por flanco. "Nos han vuelto a mentir. Es indignante que el PSOE entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Este bochorno no se lo merece nadie. Vamos conociendo la catadura moral y el precio que ha pagado el presidente del Gobierno", ha dicho antes de la sesión de control al Gobierno en la que no ha participado ante la ausencia de Sánchez, de viaje en Estrasburgo para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea.

Solo en un momento ha mencionado la amnistía, para decir que no es lo único que Sánchez ha intercambiado con las formaciones independentistas, sino también "dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas". Y esa misma estrategia la han usado en el pleno tanto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como el recién elegido portavoz parlamentario, Miguel Tellado. La primera le ha repetido a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lo del "pacto encapuchado" y que a Bildu "no solo le dejan el pilotaje del Estado, sino también la alcaldía de Pamplona". El segundo les ha criticado por "regalarle la alcaldía" a los abertzale. Ninguno de los dos se ha referido a la amnistía.

La respuesta del PSOE

Casi todos los miembros del Gobierno han evitado entrar en el tema. Sin embargo, a las puertas del hemiciclo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado desconocer los detalles del acuerdo con los abertzales, pero sí ha apuntado que no es un pago por la investidura de Sánchez ya que este pacto se ha cerrado después. Además, ha justificado el movimiento ante la "parálisis" que vive el consistorio navarro donde UPN era "incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie" y lleva años sin Presupuestos.

El único ministro que se ha pronunciado sobre el asunto ha sido el de Transporte, Óscar Puente, y lo ha hecho de manera contundente: "En pocos días habrá otra alcaldía más progresista y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema con que un partido progresista, democrático, de este país se haga con la alcaldía de una capital de provincia de España".

¿Y la medida de gracia?

La tercera dirigente del PP en preguntar ha sido Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital. Tampoco ha hablado de la amnistía. El tema ha quedado en manos de Cayetana Álvarez de Toledo, rescatada como coportavoz en el Congreso, y del vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo. Álvarez de Toledo, apartada de la cúpula por Pablo Casado, ha dicho que la medida de gracia "condena a todos los constitucionalistas", supone "la liquidación de la igualdad", y es resultado de una "transacción corrupta". Bravo, por su parte, le ha recordado a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sus palabras sobre la "inconstitucionalidad" de la amnistía. "¿Cuál va a ser el próximo engaño de su Gobierno?", le ha dicho.

"Se lo hemos dicho muchas veces. El texto que presentaron los independentistas no era constitucional, el texto que presenta el PSOE y que ayer se votó en esta Cámara sí es constitucional", le ha respondido Montero. Bolaños se ha centrado en arremeter contra los populares por su falta de plan para Cataluña.