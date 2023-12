Pedro Sánchez y Carles Puigdemont mantuvieron el miércoles en el Parlamento Europeo su primer intercambio desde el referéndum independentista de 2017. Al menos, en público. "Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar por miedo, las consecuencias nunca son agradables", avisó el expresident de la Generalitat al jefe del Ejecutivo, que acudió a Estrasburgo para hacer balance de la presidencia española de la UE. "Está en nuestras manos lograrlo", le contestó Sánchez. Un día después, este jueves, Junts per Catalunya anunció que ambos dirigentes se reunirán en breve, sin la presencia del "verificador" internacional elegido por socialistas y posconvergentes para auditar sus negociaciones durante la recién estrenada legislatura. El PSOE insiste por el momento en que el encuentro no está cerrado, pero admite que se producirá más temprano que tarde.

"Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido", dijo en La 2 y Ràdio 4 el secretario general de Junts, Jordi Turull. Sobre la mesa está el momento de la reunión, que en principio será dentro de poco, y su emplazamiento. La ciudad elegida deberá ser extranjera, ya que Puigdemont abandonó España hace seis años huyendo de la Justicia y aguarda para volver a Cataluña a la entrada en vigor de la ley de amnistía, que no se espera para antes de abril.

La versión que transmiten en el PSOE y el Gobierno no es contradictoria. Los socialistas, que han rodeado los contactos con Junts de la más absoluta discreción, anticipan que habrá reunión presencial entre Sánchez y Puigdemont (“se verán en algún momento”, explican), pero al mismo tiempo descartan que el encuentro sea inminente. “Lo que pase en el futuro se verá, pero ahora mismo no hay nada en agenda”, señalaron en la cúpula del partido, donde el anuncio de Turull no supuso ninguna sorpresa. El secretario general de Junts había avisado justo antes a los socialistas de que iba a lanzar este mensaje.

El encuentro con Aragonès

El propio Sánchez, quien nunca ha tenido una relación fluida con Puigdemont y se llegó a comprometer en 2019 a traerlo de vuelta a España para que fuese juzgado, no cierra la puerta a un encuentro de este tipo, si bien alejando la posibilidad de que vaya a tener lugar en los próximos días. "Veo mi agenda y en ella lo que tengo es una reunión con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el día 21 como consecuencia de la visita que vamos a hacer al supercomputador de Barcelona", señaló el jefe del Ejecutivo desde Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo.

El jueves de la semana que viene se verán en el Palau Sánchez y Aragonés, dos dirigentes que estrecharon sus vínculos en la última legislatura, con ERC apoyando gran parte de las iniciativas del Gobierno central, un rol al que ahora el PSOE busca sumar a Junts. El pasado 31 de diciembre, los presidentes de España y Cataluña mantuvieron una conversación en la que acordaron los principales aspectos de la ley de amnistía. Varios altos cargos socialistas consideran que las palabras de Turull anunciando la cita de Sánchez y Puigdemont pueden haber tenido que ver con la “rivalidad” entre Junts y ERC, que sobrevuela siempre las negociaciones con ambos partidos. “Me parece bien que la gente se reúna”, se limitó a contestar Aragonès cuando le preguntaron por la posible cita del líder socialista con su antecesor en la Generalitat. “Nada que comentar”, añadió.

Los Presupuestos

La futura reunión entre Sánchez y Puigdemont, dijo Turull, busca “normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que, desde 2017, fruto de la represión, no ha sido posible”. La cita, que según el PP solo servirá para que el jefe del Ejecutivo reciba “órdenes” porque es una “marioneta” de un “prófugo de la Justicia”, abordará el "conflicto político”, concluyó Turull.

Pero sobre la mesa también habrá cuestiones de más corto alcance, como los próximos Presupuestos Generales del Estado, después de que el Ejecutivo aprobara el pasado martes el techo de gasto no financiero para el año que viene. Las cuentas públicas no saldrán adelante sin el concurso de Junts y Puigdemont ya ha avisado que puede hacerlas caer si no hay “avances” en la negociación con el PSOE.