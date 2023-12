Habrá encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y aunque la idea era hacerlo antes de que acabe el año, todavía no hay fecha encima de la mesa. El PP sigue molesto por haberse enterado a través de los medios de comunicación de que Pedro Sánchez quería una reunión con Alberto Núñez Feijóo. Y en Génova mantienen la queja de que el gabinete del presidente se pusiera en contacto para hablar “de fechas y no de temas”.

“La situación por la que atraviesa España es de tal gravedad que es una vergüenza que nos digan que quieren reunirse a través de los medios. Es una descortesía institucional y muy poco profesional no hablar del contenido, de las materias”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper. En Génova, aunque evitan decir con claridad que irán a la reunión, sí recalcan que el PP “es un partido institucional” que “aboga por hablar y que no rechaza sentarse a debatir sobre los intereses de España”. Con esas palabras quiso confirmar Sémper que no está en duda la asistencia de Feijóo, aunque siguen retrasando la fecha.

Para el PP es Sánchez el que “enreda” pidiendo un encuentro con el líder de la oposición la misma semana que el Congreso quiere tramitar una nueva iniciativa para despenalizar las injurias a la Corona o cambiar el Código Penal para modificar lo relativo al enaltecimiento del terrorismo. También esta semana, el jueves, está prevista la reunión entre Sánchez y el ‘president’ Pere Aragonès. “Irá a rendirle pleitesía y luego hará lo mismo con Puigdemont. Esa reunión sí sabemos todos que será fuera de España”, zanjó Sémper.

Aunque no lo dijo con esas palabras, el PP está visiblemente incómodo con que pueda haber una foto entre Sánchez y Feijóo casi al mismo tiempo que con el ‘president’ de la Generalitat. El motivo para retrasar esa reunión o para no haberle puesto fecha aún sigue siendo el orden del día que el PP exige por escrito. El Gobierno ha dicho públicamente que Sánchez pretende abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la financiación autonómica y la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuidos” al referirse a personas con discapacidad. Sobre esto último, el acuerdo está hecho pero nunca llegó a consumarse.

El PP lo que dice es que el gabinete de Sánchez no les ha explicado directamente el contenido de la reunión y, además, como publica hoy este diario, los populares pretenden influir con una agenda propia para denunciar lo que consideran la “colonización institucional” del Gobierno con su política de nombramientos. Sémper dijo que no actuarían igual que el Ejecutivo y “no harían públicos los temas que quieren tratar” porque “la política en España se ha convertido en pura táctica”.

Pero, en Génova reconocen que la amnistía y el resto de renovaciones institucionales, más allá del CGPJ, son asuntos que Feijóo quiere abordar cara a cara con el presidente.