Ignacio Garriga: "El PSC se ha convertido en un nuevo partido separatista"

Ignacio Garriga (Sant Cugat del Vallès, 1987) lidera las filas de la extrema derecha de Vox en el Parlament y ejerce como secretario general del partido a nivel nacional. Carga con dureza contra el PP, pero descarta romper los pactos autonómicos que les garantizan cuota de poder, al tiempo que trata de equiparar al PSOE con el independentismo. El líder ultra niega la violencia machista, pese a las 53 mujeres asesinadas en 2023, y tacha la emergencia climática de "falsos delirios".

Su partido califica al Gobierno de ilegal. ¿Qué ley está incumpliendo?

Se ha constituido con una gigantesca mentira y con una gran tradición a los españoles. [Pedro] Sánchez dijo que nunca iba a conceder una amnistía y está haciendo todo lo contrario. Este es el mayor acto de corrupción: cambiar una investidura por unos votos y por una amnistía. Es un golpe de Estado.

Habla de golpe de Estado. ¿La ley de amnistía no se está tramitando siguiendo los cauces establecidos?

Esos cauces previstos también se podrían llevar a término con una ley para legalizar la esclavitud o para legalizar el asesinato. Estamos convencidos de que es una ilegalidad y que el tiempo nos terminará dando la razón.

Dice que Sánchez mintió al electorado, pero su proyecto hace tiempo que pasa por el diálogo en Cataluña.

Y por esto le señalamos como el principal traidor. Con el separatismo no hay nada que dialogar, hay que combatirlo.

¿La Cataluña de 2023 no está mejor que la de 2017?

Está peor. Hay menos empleo, menos vivienda y más impuestos. El 'procés' ha sido el gran fraude. El gran proceso de degradación y de decadencia de Cataluña. Un 'procés' avalado por el PSC, que se ha convertido en un nuevo partido separatista.

Santiago Abascal dijo en el diario argentino 'Clarín' que habrá un momento en que el pueblo "querrá colgar de los pies" a Sánchez. La fiscalía ya estudia la denuncia del PSOE por un posible delito de odio. ¿Comparte estas palabras?

Por supuesto. Lo que no comparto es esa gran cortina de humo que ha promovido el PSOE y que ha comprado el PP para tapar que se está aprobando una ley de amnistía.

Equiparaba a Sánchez con Benito Mussolini.

Eso son interpretaciones, Abascal estaba relatando la consecuencia lógica del hartazgo al que Sánchez está conduciendo al pueblo español.

El PSOE también ha incluido en la denuncia las protestas en Ferraz, donde vimos simbología franquista y nazi. ¿Condena esta exhibición?

No nos perdamos en anécdotas. No voy a criminalizar a la mayoría de personas, muchos de ellos ancianos, que salían con sus hijos a defender la nación y a señalar el epicentro del golpe de Estado, que es la sede del PSOE.

No voy a criminalizar las protestas en Ferraz, es el epicentro del golpe de Estado

¿No es contradictorio alentar manifestaciones en Ferraz cuando ustedes denuncian ser víctimas de escraches?

No tiene nada que ver. Es incomparable. En la sede del PSOE no se lanzaron piedras, ni botellines, a miembros del PSOE. Eran manifestaciones pacíficas.

Hubo 78 detenidos y entre el material incautado había barras extensibles, tracas pirotécnicas y hasta una pistola. ¿Confía en que sean juzgados?

Eso no me toca a mí. Le toca a la judicatura valorar si cometen un delito o no. Estamos cayendo en anécdota. No voy a permitir que se criminalice.

Los independentistas también se quejan de que se criminaliza su movimiento por casos aislados.

No tiene nada que ver. Lo que se produjo en Barcelona está tipificado en un proceso judicial como terrorismo.

Feijóo está más preocupado porpactar con el PSOE que por coordinarse con Vox para parar el golpe

Vox dice haber roto relaciones con el PP nacional, pero no le está poniendo contra las cuerdas en los gobiernos que comparten. ¿Por qué?

Hay una clara diferencia. Estamos viendo máxima colaboración con los barones regionales del PP, mientras Feijóo está más preocupado por pactar las comisiones [en el Congreso] con el PSOE. Habrá que preguntarle a Feijóo si realmente se cree que estamos ante un golpe de Estado y si los españoles no merecen una alternativa y una acción coordinada para parar el golpe.

Uno de los ayuntamientos donde gobiernan es el de Burriana. Han cancelado la suscripción a cinco revistas en catalán. Una de música, dos infantiles... ¿Cómo lo justifica?

El dinero tiene que estar destinado a cosas que realmente tengan un impacto directo en las familias. No a publicaciones que tienen un interés ideológico.

En cambio, en Baleares piden 20 millones para su plan de segregación lingüística en las escuelas. Lo mismo que esta comunidad gasta en toda la Formación Profesional.

Van destinados a la educación. Por lo tanto, son pocos. Van a beneficiar a los escolares -mejorando el trabajo del profesorado y bajando ratios- y garantizarán un derecho fundamental: poder ser educado en su lengua materna.

En el Parlament se está tramitando una reforma del reglamento para prohibir y sancionar los delitos de odio. La última vez le llamaron al orde por comparar Cataluña con la Alemania nazi. ¿Se reafirma?

Me reafirmo absolutamente en todo. No hay libertad política en Cataluña.

En otra ocasión dijo que iba a defender el legado de sus abuelos. ¿A qué se refería?

El legado de nuestros abuelos es una España, o una Cataluña, basada en el cristianismo, que reconoce la familia, el matrimonio y la libertad como un valor fundamental. De una Europa que quiere seguir siendo Europa y no quiere convertirse en Arabia. La ideología progre, separatista y socialista está impregnando nuestra sociedad de ideología de género y de falsos delirios climáticos.

Vox apuesta por derogar la ley de violencia de género. Sin embargo, ya hay 53 mujeres asesinadas. ¿No cree que esto es un problema?

Gravísimo. Somos los únicos que proponemos la modificación del Código Penal para acabar con esta lacra y con la lacra de todos aquellos hombres que también padecen esa violencia. Que nadie nos dé lecciones sobre combatir la violencia.

¿En qué beneficia a las mujeres eliminar esta ley?

También eliminaremos la basura de la ley del 'solo sí es sí'. Las feministas se han convertido en las mayores enemigas de la mujer. La solución pasa por modificar el Código Penal y proteger las fronteras.

Queremos limpiar Cataluña de delincuentes; hay que proteger las fronteras

¿Se acoge a algún estudio que demuestre que hay vinculación directa entre origen y criminalidad, y no con la clase social?

Hay una relación directa. Son datos de la conselleria. Usted está justificando los delitos.

Yo no justifico nada. ¿En qué se basa?

Las cárceles catalanas están llenas de inmigrantes. Estos extranjeros pueden tener una renta de 20 millones o de solo 5 euros, pero son extranjeros. Los catalanes tienen derecho a pasear sin miedo a ser violados o asaltados. Queremos limpiar Cataluña de delincuentes y cerrar cárceles en la medida en que expulsemos a todos los que no deberían estar en nuestro territorio nacional.

Cerrar cárceles... ¿y el otro porcentaje de población reclusa?

A los españoles me los tengo que comer en las cárceles. Pero el otro 50% los enviamos a su país y destinamos las ayudas a las familias que no llegan a final de mes.

No hay ayudas a inmigrantes 'per se'.

Sí que has hay.

¿Cuáles?

De vivienda, de becas comedor, de acceso a la escolaridad y la renta mínima garantizada.

Van en función de los ingresos.

Va en función de si usted llega o no llega. No podemos destinar el dinero de los catalanes a gente que acaba de llegar.

La Mesa del Parlament está cometiendo una ilegalidad con su cordón totalitario

Entraron en el Parlament hace tres años diciendo que acabarían con la mafia separatista. Sin embargo, no han conseguido aprobar ninguna propuesta.

Por culpa del cordón totalitario de la Mesa del Parlament y de todos los partidos. Están cometiendo ilegalidades y espero que los juzgados así lo acrediten.

¿Se presentará a las próximas elecciones catalanas?

Eso compete al Comité Ejecutivo Nacional del partido, pero sería un gran honor.

Por último, Vox viene de pérdidas importantes como las de Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros. ¿La oposición interna termina en expulsión?

En absoluto. Eso es mentira, es una falacia.

Pero, ¿los diputados y concejales de Vox tienen autonomía?

Total y absoluta. Todos decimos lo mismo porque nos fundamentamos en unos principios sólidos.