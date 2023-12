La investidura y la formación del nuevo Gobierno ha permitido a Pedro Sánchez aliviar un poco el desgaste que le produjeron los pactos con ERC y Junts. El presidente ha recortado a la mitad la distancia que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le sacaba hace un mes en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esa ventaja del jefe de la oposición es ahora de 1,4 puntos, cuando en noviembre era de 2,6 puntos. La encuesta se elaboró tras la reelección de Pedro Sánchez, la composición del nuevo Gobierno de Ejecutivo y la ruptura entre Sumar y Podemos, durante los primeros días de diciembre.

Según el sondeo, el PP ganaría de nuevo las elecciones con el 33,2% de los votos y el PSOE se quedaría en el 31,8% de los sufragios, lo que significa que en el último mes Feijóo ha perdido siete décimas y Sánchez ha mejorado medio punto. Con este resultado, el CIS frena en seco el crecimiento de los populares, que en los cuatro meses anteriores se habían anotado subidas hasta alcanzar sus mejores registros desde que están en la oposición. Los socialistas, en cambio, taponan la herida que les había producido en sus expectativas de voto las concesiones de los independentistas, como la ley de amnistía.

El trabajo de campo de este barómetro se realizó en los días de los distintos actos institucionales que se organizaron con motivo del 45º aniversario de la Constitución de 1978, tanto en el Congreso como en distintas comunidades autónomas. Precisamente, la víspera del 6 de diciembre se anunció la decisión de Podemos de romper con Sumar, la coalición de Yolanda Díaz, y de pasarse al Grupo Mixto del Congreso.

Sumar, tercero antes del cisma

Precisamente, la tercera plaza del barómetro sigue en manos de Sumar, que repite el 11,8% de los votos que cosechó en noviembre. No obstante, hay que tener en cuenta que esta encuesta todavía no ha contemplado a Podemos separado de la coalición de Yolanda Díaz, por lo que aún no puede medirse el impacto que el cisma ha tenido en la intención de voto a ambas marcas.

Vox sí ha salido muy damnificado en este barómetro porque ha retrocedido 1,5 puntos en el último mes, pasando del 10% al 8,5% de las papeletas y ahondando la caída que la extrema derecha viene arrastrando de las elecciones generales. De hecho, el partido de Santiago Abascal no se beneficia en esta ocasión del descenso del PP, que fundamentalmente beneficia al PSOE.

Donde no hay grandes cambios es en la batalla particular entre Esquerra y Junts, que apenas han variado sus expectativas de voto respecto al mes pasado. Los republicanos repiten en el 1,9% y los posconvergentes han arañado una décima y llegan al 1,4%, pero se mantiene la diferencia de medio punto a favor de ERC. En cambio, EH Bildu sí amplía dos décimas su ventaja sobre el PNV en los meses previos a las elecciones vascas que se celebrarán en el primer semestre de 2024.

El sondeo deja, además, a la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, como la líder política mejor valorada con una nota de 4,46, seguida de Sánchez, que logra 4,29, y de Feijóo que, con 4,14 baja al tercer lugar después de haber encabezado esta lista en el anterior barómetro de noviembre. A la cola repite Abascal con una nota de 3.