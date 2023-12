El de esta Nochebuena fue el discurso más político del Rey desde el que pronunció el 3 de octubre de 2017, en pleno desafío soberanista en Cataluña, y las reacciones provocadas en los grupos políticos también han sido las de mayor calado en los últimos años. PSOE Y PP han rivalizado este día de Navidad por hacer suyo el discurso del Rey.

Los socialistas, por considerarlo un aval a la “agenda de trabajo del actual Gobierno de coalición”; los populares, por ver un respaldo sin fisuras a su reivindicación de la Constitución y a que fuera de ella “no hay ley”.

Apenas tres semanas después de que la Carta Magna conmemorara su 45 aniversario, Felipe VI centró su décimo discurso navideño en destacar el valor de la misma como símbolo de unidad de una España cada vez más crispada.

“El Rey ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos”, tuiteó el mismo domingo por la noche el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien el monarca dejó claro que “fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones, no hay ley sino arbitrariedad”.

Una opinión compartida, ya en este día de Navidad y tras haber digerido el discurso, por la secretaria general de los populares. Cuca Gamarra advirtió que, tal y como dejó dicho el Rey, “fuera de la Constitución no hay convivencia, no hay libertad y no hay estabilidad”, por lo que respaldó su llamamiento a que “todos los poderes e instituciones respeten la Carta Magna y mantengan vivo su espíritu”.

No hubo referencia alguna de Felipe VI a la ley de amnistía, que tanto ha tensionado la vida política española, y tampoco la hubo de forma explícita en las palabras de la número dos de Feijóo, aunque se le entendió todo: Gamarra abogó por “cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos de estas más de cuatro décadas” y agradeció al Rey su “compromiso” como Jefe del Estado al tener “plena conciencia de los problemas de los españoles”.

La noche anterior, aún con el discurso recién salido de Zarzuela, Gamarra fue aún más directa en las redes sociales: “En el momento en el que existe un claro objetivo de desbordamiento de nuestras reglas comunes, S.M. el Rey ha sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española. Fuera de la Constitución no hay ley”. Unas palabras que bien podían hacer referencia a la ley de amnistía.

Tampoco los presidentes autonómicos del PP hicieron expresa referencia al perdón a los independentistas catalanes. “El Rey advierte que fuera del respeto a la Carta Magna no hay democracia ni convivencia posibles”, tuiteó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comentario que bien puede resumir el de la mayoría de barones populares.

Al igual que el PP, también el PSOE quiso hacer suyo el discurso navideño del Rey. La presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, responsable en este día de Navidad de analizar al discurso de Felipe VI, dijo compartir con el Rey la consideración de que la Constitución es “un marco idóneo para conservar, para preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España”.

Y vio en la “preocupación” del Rey en materias como la sanidad, la educación, la violencia machista o el empleo un aval a las políticas del Gobierno: “Todas estas cuestiones, de hecho, forman parte de nuestras prioridades en nuestro ideario político y están, por tanto, en la agenda de trabajo del actual Gobierno de coalición”, informa Efe.

Alejada de la interpretación que de las mismas palabras hace el PP, Narbona cree que la Carta Magna “preserva la unidad de España gracias a cómo integra la diversidad: de lenguas, de culturas de instituciones”.

“Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza es necesaria convivencia”. La diputada socialista afirmó que su partido defenderá “todos los días, respecto a todos los artículos de la Constitución y por parte de todas las instituciones, la libertad, la igualdad, la justicia y la pluralidad política”.

Por su parte, Vox se ha limitado a reproducir un frase literal del mensaje del Rey: “España seguirá adelante”.

El discurso de Nochebuena del Rey pasó de puntillas por los problemas y retos ciudadanos, como el paro, la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda, la violencia machista o la educación, para centrarse en la defensa de la Constitución y la unidad de España, informa Pilar Santos.

Aunque no llegó a mencionar la ley de amnistía, sí alertó de los riesgos de la división y puso la Carta Magna, que este mes de diciembre ha conmemorado su 45 aniversario, como la mejor herramienta para garantizar la “certidumbre”.

“Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las familias. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir”, advirtió.

El monarca subrayó que la Constitución supone la garantía del pluralismo político y de una “visión compartida de España”, que reconoce a todos “el derecho a ser respetados en su propia personalidad y en su cultura; con sus lenguas, tradiciones e instituciones”. Aunque no mencionó en ningún momento el procés ni la ley de amnistía, destacó que en España se han defendido los “valores constitucionales” cuando han estado en “cuestión o se han puesto en riesgo”. Y pidió que las instituciones se respeten unas a otras “en el ejercicio de sus propias competencias” para “contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio”.

Los socios del Gobierno sí fueron especialmente duros con el mensaje navideño del Rey. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, lo calificó de “decepcionante” porque, en su opinión, la polarización política de la que alertó el Rey es fruto de la actitud de la “extrema derecha contra la democracia”.

No le gustó a la portavoz de la formación que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz que el Rey no señalara a nadie en concreto, como tampoco le gustó el discurso en su conjunto, que vio “alejado del país real” porque apenas abordó los “derechos sociales” o las “preocupaciones de la ciudadanía”.

Más dura, la secretaria general de Podemos y ex ministra, Ione Belarra, vio en las palabras del monarca un “intento desesperado de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba”. Tampoco le gustó a Belarra que Felipe VI no mencionara el “genocidio en Palestina”, obviando que tampoco habló de Ucrania ni trató de conflicto internacional alguno, en un discurso centrado totalmente en España.

Como era previsible, no encontraron las palabras del Rey ni un mínimo respaldo en los partidos nacionalistas. Jordi Turull, secretario general de Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, consideró que es el propio monarca quien fomenta la división, por “renunciar al papel de árbitro, mientras que ERC, en concreto su portavoz en el Congreso Gabriel Rufián, se limitó a publicar una foto del Rey de niño saludando a Franco y con el mensaje: “Lo que había cuando no había Constitución”.

También con dureza pero con mucho más elegancia reaccionó el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, le recriminó al monarca que obvie las “discrepancias constitucionales” en el País Vasco y Cataluña, porque en su opinión la Carta Magna “no ha mostrado ni flexibilidad ni saber dar los instrumentos necesarios” para resolver problemas como el procés.