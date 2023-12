El PSN tiene cinco concejales en Pamplona y solo cuatro podrán votar a favor de que Joseba Asirón vuelva a ser alcalde de la capital navarra. Quedan solo dos días para la moción de censura que entregará la alcaldía de Pamplona de nuevo a Bildu tras un pacto entre la formación abertzale y los socialistas. Estos últimos necesitan cubrir la vacante que ha dejado en el Pleno su portavoz, Elma Saiz, ahora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero los dos siguientes en la lista socialista han renunciado a recoger su acta.

El primero en esa lista es Tomás Rodríguez. Estaba previsto que este jueves, diez minutos antes de comenzar el pleno de la moción de censura, se produjera otro extraordinario solo para la toma de posesión del nuevo concejal. Pero su renuncia ha desbaratado los tiempos. El PSN ha denunciado que Rodríguez, que iba a tomar posesión del cargo por primera vez, no lo hará debido a los "constantes señalamientos y ataques por parte de UPN y de la propia alcaldesa, Cristina Ibarrola”. Los socialistas apuntan que desde el partido de Ibarrola, todavía alcaldesa, llevan varios días señalando en actos públicos y redes sociales a los cinco concejales del PSN que el jueves votarían a Bildu y ante esta situación, Rodríguez ha rechazado entrar en el pleno. Pero insisten en que "no es por no querer votar a favor de Bildu", como dicen desde UPN, sino porque la crispación y la tensión le han llevado a renunciar a entrar en política.

Denuncia de los socialistas

El secretario de Organización del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, ha denunciado este martes a través de un comunicado las “continuas presiones ejercidas por UPN propias de otros tiempos y totalmente cuestionables democráticamente”. Los "ataques" han llegado, según Alzórriz, "a través de fotografías a los concejales PSN-PSOE" en las redes y culpa a la alcaldesa de hacer alusión directa a Rodríguez entre sus "descalificaciones".

“Los señalamientos, que es lo que van a promover ahora las derechas, vestido de un discurso moral y patriótico, son discursos muy peligrosos, de otros tiempos que nunca deberían volver”, explica Alzórriz, para censurar a UPN y pedirle que asuma "las reglas del juego" y deje de "marcar al que piensa diferente”.

Con la renuncia de Rodríguez, debería ocupar su puesto María María José Blasco, pero fuentes del partido informan de que ha renunciado a hacerlo "por cuestiones laborales", sin especificar más. Tras estas dos renuncias, el partido ha informado de que será Miguel Matellanes, pamplonés de 23 años, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas por la UC3M y exasesor parlamentario en el Parlamento Europeo, quien tomará posesión del acta de concejal. Sin embargo, las renuncias que se han sucedido obligan a retrasar los tiempos y Matellanes no podrá recoger el acta previsiblemente hasta un pleno posterior a la moción de censura.

Aunque el PSN quede con un concejal menos, esto no altera la suma de apoyos en el consistorio. La oposición (PSN, Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin) a Ibarrola sumará 15 votos, uno menos del que contaba pero que sigue sumando uno más de la mayoría absoluta que necesita Asirón para ser de nuevo alcalde de Pamplona.