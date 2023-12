Prácticamente al mismo tiempo que Pedro Sánchez iniciaba su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del año que acaba, la presidenta de la Comunidad de Madrid hacía lo mismo en la Real Casa de Correos. Pero antes de comenzar a desglosar las virtudes de su gestión, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado su visión del balance del presidente de la nación y su gobierno. No ha escatimado en críticas. Los pactos del PSOE con los independentistas han sido el foco principal: "Pedro Sánchez es un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos".

La presidenta ha asegurado que su Gobierno regional estará enfrente para intentar frenar las acciones de este nuevo gobierno de la nación: "Frente al comunismo está y estará Madrid". "La fortaleza de la Comunidad de Madrid", ha insistido, "es imprescindible" para lograrlo. Ayuso ha acusado además al PSOE de estar "en perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda" a los que ha acusado de haber criticado estas Navidades incluso al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, y no defender la Constitución española.

"Liquidar la Constitución"

"Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza" la afirmación que hizo el Rey durante su discurso de Nochebuena, ha concluido, en referencia a la siguiente frase: “Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay Ley, sino arbitrariedad”.

Mientras para Ayuso en Madrid todo son virtudes y su gestión mejora los servicios públicos y pone "de moda" la región, enfrente todas las políticas de la izquierda y los independentistas son negativas por un asunto clave: "El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución. Y con ella la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo".

En el balance la presidenta madrileña también ha echado en cara a Sánchez su política exterior por haberse posicionado, en su opinión, en contra de Israel: "No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No sólo por razones políticas: dimitiría por principios". Estos hechos y los pactos para mantenerse en La Moncloa le han servido para afirmar lo siguiente antes de concluir su visión del balance del presidente del Gobierno: "A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, nuestra historia reciente ni a la verdad".