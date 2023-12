Mazón también hablará de agua y corredor mediterráneo con Moreno y López Miras

La cumbre a tres bandas que están diseñando los presidentes autonómicos de Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía va ganando peso y contenido. El jefe del Consell, Carlos Mazón, planteó primero citas por separado con sus colegas Juanma Moreno Bonilla y Fernando López Miras, ambos del PP, que posteriormente unificó en una trilateral sobre financiación. En pocos días, el encuentro ha ido evolucionando y el objetivo es que abarque también otros intereses compartidos por los tres territorios como agua y corredor mediterráneo, según confirman fuentes de Presidencia. Incluso podría haber un cuarto invitado a la mesa, el socialista Emiliano García Page.

El castellano manchego ha sido invitado por Juanma Moreno, presidente andaluz, y con su presencia se completaría el cuarteto de las comunidades peor tratadas por el actual sistema de financiación autonómica. También se lograría alejar la reivindicación del partidismo al sumar a una de las pocas autonomías dirigidas ahora por un socialista y proyectar transversalidad. Page de momento no ha confirmado ni rechazado su asistencia. Los detalles se cerrarán en una conversación entre los tres barones del PP a inicios de año.

La ampliación de los asistentes no le suena mal a Mazón, que ha venido incidiendo, sobre todo desde la investidura de Pedro Sánchez, en la necesidad de ampliar las alianzas territoriales al margen de Moncloa, especialmente con las comunidades limítrofes como es Castilla La Mancha. "Vamos a recuperar la interlocución con muchos territorios que el Botànic abandonó", señalan fuentes del Consell, que critican con ironía que la izquierda "limitó" esos contactos "a los Països Catalans, lo que (Ximo) Puig erróneamente calificó como Commonwealth".

Tampoco inquieta que Page tenga carnet socialista. "No hay que limitar los contactos en temas importantes a las comunidades con las mismas siglas políticas en los gobiernos", apuntan fuentes del Consell. No será difícil encontrar puntos comunes en financiación con Castilla La Mancha, pero posiblemente haya más tiranteces en materia hídrica, donde el propio Page ha mantenido un enfrentamiento con el expresident y compañero de partido Ximo Puig.

Un camino recorrido por Puig

Precisamente el expresident, a quien Mazón acusa de no buscar compañeros de viaje para estos intereses comunes durante sus mandatos, mantuvo diversos encuentros sobre financiación tanto con Moreno como con López Miras. Con este último abordó en una reunión de 2018 exactamente los tres mismos temas que ahora Mazón quiere poner sobre la mesa: financiación, agua y corredor mediterráneo.

Estos tres pilares de la agenda valenciana es a los que el jefe del Consell otorga máxima prioridad, pero no los únicos en los que buscará aliados. También se están negociando otros encuentros con Aragón y Baleares sobre logística y turismo, respectivamente, y recientemente se celebró la cumbre empresarial con la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

La gira autonómica de Mazón no se detendrá, sin embargo, en Cataluña, donde el president no prevé acudir en visita oficial en el corto plazo pese a que esta autonomía es el principal socio comercial de la Comunitat Valenciana. En una entrevista en la Cadena Ser, alegó no tener mucho en común con Pere Aragonés.

Al margen de explorar esos intereses compartidos entre territorios, las bilaterales y trilaterales que prevé Mazón buscan poner el foco en la dejación de funciones en la que según el nuevo Consell está incurriendo el Gobierno de Pedro Sánchez.