Más cambios para Sumar en el Congreso de los Diputados. Después de sufrir la baja de los cinco diputados de Podemos que pasaron al Grupo Mixto en diciembre, Yolanda Díaz se ve ahora obligada a hacer más cambios de calado en el grupo. La dirección parlamentaria deberá recomponerse en las próximas semanas, tras la salida de la actual portavoz, Marta Lois, que dejará el escaño para centrarse en las elecciones gallegas y la vicepresidenta segunda deberá elegir un nuevo perfil que dé voz al proyecto.

Lois, quien fuera la gran apuesta de Díaz para representar a Sumar, dejará el cargo cuatro meses después de estrenarlo en el Parlamento, donde fue acogida con grandes recelos por su inexperiencia como portavoz, pero que terminó por convertirse en una pieza fundamental para guardar los equilibrios entre los partidos que integran la coalición -Más Madrid, IU, Compromís, Mès o Chunta, además de Sumar-.

Sus primeras intervenciones en la tribuna del Hemiciclo fueron acogidas con frialdad entre sus propias filas, donde ponían en duda la idoneidad de la exedil gallega para el puesto, que requiere cierto bagage en cuanto a comparecencias públicas. Pero su perfil conciliador y su capacidad para apaciguar los ánimos de puertas para dentro le situó como una figura de consenso dentro de la complejidad de grupo parlamentario.

La propia Díaz fue quien confirmó este miércoles que Marta Lois dejará el Congreso para afrontar la campaña, después de designarla como candidata para los comicios del 18 de febrero. "Marta Lois renunciará a su escaño", aseguró en RNE Díaz, que especificó que lo haría antes de la campaña electoral, que comienza el 2 de febrero. La renuncia, por tanto, se producirá en menos de un mes.

Resistencia de Lois

En un primer momento, Lois se resistió a ser la candidata, pero el rechazo de distintas figuras a encabezar la lista electoral -como la ex consellera del BNG Teresa Táboas o el exalcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega-, unida a la petición de la propia Díaz, forzó el salto a la arena gallega.

Este salto no tiene ni mucho menos un destino claro: las encuestas no aseguran que Sumar vaya a lograr escaño en el Parlamento Gallego. Esta circunstancia había abierto la posibilidad de que compaginara su escaño con la campaña, para evitar perder el acta sin tener asegurado un asiento autonómico. Es lo que ocurrió en las últimas gallegas de 2020, cuando el candidato de Podemos, Antón Gómez Reino, mantuvo su escaño en el Congreso, donde permaneció tras no lograr ningún escaño.

En Sumar buscan ahora revertir el estado de ánimo del electorado progresista y plantean un paralelismo con las pasadas elecciones generales, donde la victoria del PP se daba por asegurada y finalmente se pudo formar un Gobierno de coalición. En Galicia, los sondeos más optimistas conceden un escaño a Yolanda Díaz y coinciden en otorgar mayoría absoluta a los populares. En caso de que el PP obtuviera mayoría simple, el resto de fuerzas podría aliarse para un Gobierno de coalición, tal como sucede a nivel nacional y ante las pocas opciones de Vox para logar diputado el 18F. Una situación que, defienden en Sumar, podría repetirse también en Galicia.

La trayectoria de Errejón

En las próximas semanas Yolanda Díaz deberá designar un nuevo portavoz que ponga voz y rostro a Sumar en el Congreso de los Diputados. Una tarea nada sencilla dentro del puzzle de la coalición, donde cada formación cuenta con una cuota que ahora podría verse alterada. El nombre que se maneja con más fuerza estos días es el de Íñigo Errejón, que ya ocupó el puesto de portavoz parlamentario entre enero de 2016, cuando Podemos entró en el Congreso de los Diputados, y febrero de 2017, cuando fue apartado de la portavocía y sustituido por Irene Montero tras perder la batalla de Vistalegre 2.

El dirigente, que en 2019 lanzó la escisión de Más Madrid para pocos meses después lanzar su propio partido nacional -Más País- se ha convertido en los últimos tiempos en una de las personas de máxima confianza de Díaz y uno de sus asesores de cabecera. El distanciamiento con el partido de Mónica García y la disolución de facto de Más País -con la integración de sus federaciones en Sumar- le convierten en un político más próximo a Sumar que a la propia formación de Más Madrid.

Esto va unido a su perfil, reconocible para una amplia mayoría social, y breado en los medios de comunicación. En las filas de Sumar le reconocen como un gran orador, algo que podría favorecer su desempeño en la portavocía. Ya en la campaña electoral de las generales, Iñigo Errejón emergió como una de las voces autorizadas de Yolanda Díaz; con diversas entrevistas e intervenciones públicas, logró suplir la ausencia de perfiles conocidos en la candidatura nacional. La eficacia a la hora de trasladar mensajes a la palestra pública le convierten en un candidato que se maneja para ocupar la portavocía.

Si su trayectoria política es su punto fuerte, su trayectoria política es también su principal lastre, puesto que su figura genera recelos en una parte de Sumar, en formaciones como IU o los comunes. En el primer caso, porque desde su etapa en Podemos siempre rechazó públicamente un acuerdo con los de Alberto Garzón; en el segundo, por su decisión de presentarse en las generales de 2019 por Cataluña, donde compitió electoralmente con el partido de Ada Colau sin lograr escaño. Si Lois era una figura de consenso, no está claro que el perfil de Errejón lograse esta condición, aunque el hecho de que tanto IU como los comuns hayan logrado tener ministerios de Gobierno podría aplacar las críticas y dejar a Díaz las manos más libres para ponerlo al frente del grupo parlamentario.

Vidal, la opción catalana

Otro de los nombres que están encima de la mesa estos días para ocupar la Portavocía es el de la diputada de los comuns Aina Vidal, que actualmente ejerce como portavoz adjunta del partido de Colau. La diputada catalana también tiene amplia experiencia de cara al público y es una de las oradoras mejor valoradas del grupo parlamentario. El hecho de que sea una mujer juega a su favor, teniendo en cuenta la apuesta de Díaz por perfiles femeninos para distinguirse de los portavoces varones de los principales partidos, PP y PSOE. En lo personal se trata además de una dirigente querida en el Congreso y con demostrada capacidad de tender puentes entre distintas sensibilidades.

Su nombramiento sin embargo llevaría a que los comuns ganasen aún más peso, después de ostentar tanto la portavocía del partido como un ministerio -ambos ocupados por Ernest Urtasun-. Además, obligaría a un reajuste más profundo de la dirección de grupo, puesto que implicaría renunciar a la portavocía adjunta que hoy ocupa y abriría la puerta a entrada de otras formaciones, bien Izquierda Unida -que a día de hoy no tiene portavocía adjunta-, bien otro dirigente de los comuns, o el propio Errejón, que podría complementar a la catalana desde una posición más secundaria.

Aunque estas dos opciones son las que a día de hoy tienen más fuerza, no hay que descartar que, en su elección, Díaz repita el patrón que siguió con Lois, donde se priorice la confianza y el pedigrí de Sumar a la trayectoria y experiencia. Si la líder gallega optara por esta vía, existen opciones como la diputada Verónica Martínez Barbero, que en la pasada legislatura fue cargo de confianza de Díaz en el Ministerio de Trabajo, ocupando la Dirección General de Trabajo. Otros nombres como Manuel Lago o Carlos Martín Urriza son otro de los cuadros considerados netamente Sumar. Yolanda Díaz, en último lugar, será quien tome la decisión sumarísima. Una decisión que deberá estar consumada en menos de un mes.