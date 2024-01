La energía limpia "abundante y barata" de Galicia, y la "reforma de la administración" autonómica para mejorar la gestión de fondos europeos, fueron las claves en las que el candidato socialista de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, cimentó su promesa de reindustrializar la comunidad si gana las elecciones del próximo 18 de febrero y aumentar en cinco puntos la participación de la industria en el PIB gallego. Lo hizo en una charla de la convención de su partido en A Coruña, en la que también participó la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el eurodiputado coruñés Nicolás González; el encuentro versaba sobre modernización y reindustrialización, pero tuvieron un gran peso las propuestas gallegas de cara a las autonómicas.

Besteiro acusó al Partido Popular de haber desaprovechado sus años en el Gobierno de la Xunta. "Más de 60.000 jóvenes salieron en la últma década" para buscar trabajo en otras partes de España o en el extranjero, afirmó, y en el mismo plazo "hemos perdido el 20% del empleo en la industria" porque "no hubo política industrial". La comunidad "creció menos que la media española", ampliando la brecha con la media: "tenemos la misma población activa que con Touriño, y en el resto de España se han creado 800.000 nuevos empleos". Uno de los motivos, consideró, es que el Gobierno gallego no "cumple el presupuesto", y afirmó que de las ayudas que se conceden desde la UE para políticas de empleo, "un tercio no se cumplen, y ese dinero se devuelve a Europa". Por contra, Besteiro defendió la consecución y gestión de fondos de la UE por parte del Gobierno central socialista, prometió un grupo específico para gestionar las ayudas de la UE, y reivindicó los PERTE, programas estatales financiados con dinero europeo, como forma para potenciar la industria agroalimentaria, el vehículo eléctrico, el naval y las conservas en Galicia.

La ampliación de la base industrial gallega, afirmó Besteiro, permitirá "atraer y retener talento", y el candidato socialista también prometió que esto se haría fomentando la "cohesión territorial" para impedir las "dos velocidades" entre la Galicia interior y costera. Otra clave es "aprovechar" la "proximidad de la producción energética" para "atraer" fábricas en la comunidad, en la que "tenemos mar, agua y viento" para generar electricidad con fuentes renovables, pues la energía es una "prioridad" para las empresas y muchas veces fuente de sus mayores gastos, explicó el candidato socialista. Defendiendo la participación pública en este proceso, prometió una "sociedad pública de proyectos eólicos que dé cabida a Ayuntamientos y comunidades locales". También apostó por la "formación profesional" y, en la construcción, por la promoción de la vivienda pública y la rehabilitación, así como por la "economía plateada", esto es, las empresas que dan servicios a la tercera edad.

La industria y los valores del PSOE

Montero vinculó la modernización industrial a los valores socialistas, identificándola como medio para llegar a fines como la redistribución de la riqueza y la cimentación de la democracia. Para renovarla, insistió en la necesidad de hacer competitiva la industria y dotarla de la capacidad de "conquistar mercados", para lo que resulta necesario apostar por la "capacitación del capital humano", conseguir energía barata impulsando las renovables y fomentar la digitalización y automatización. El segundo punto de este "nuevo paradigma" es fomentar la "participación de la mujer", y que esta "esté para influir", con presencia en los centros de mando de las empresas.

La ministra de Hacienda también manifestó su apoyo a Besteiro, que, afirmó estar "convencida", será "el próximo presidente" de Galicia, y defendió que tiene "ideas, honestidad, y sobre todo ganas" de mejorar la región. "Necesitamos que los gobiernos autonómicos remen en la misma dirección" que el central y Europa, afirmó la vicepresidenta.