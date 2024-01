Canarias intenta llegar al Congreso con un 'frente común' para el reparto por ley de menores migrantes

El Gobierno regional pretende hacer un frente común con todos los partidos del Parlamento canario, sobre la propuesta "definitiva" que está elaborando para obligar por ley a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes, porque el Archipiélago está "superado". Son 4.700 menores a cargo de la Comunidad Autónoma. El 31 de este mes, el Ejecutivo ha convocado a los portavoces del Parlamento para intentar consensuar el texto que se llevará al Congreso y, en consecuencia, independientemente del partido al que se pertenezca, defender en Madrid una propuesta única desde las Islas. Para ello, según los servicios jurídicos del Gobierno se van a tener que modificar cuatro normas legislativas, entre las que el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, citó este lunes tras el Consejo de Gobierno, la Ley de extranjería, la del Menor, el Código Civil y el Decreto de extranjería.

Todas estas leyes y textos identificados son susceptibles de ser modificados, remacó, pues "tienen mucha antigüedad o la antigüedad media es muy grande", al tiempo que apuntó que "ninguno" estaba redactado ni pensado para la situación que está viviendo Canarias a lo largo de los últimos años, una situación "francamente insostenible" para la Comunidad Autónoma, expuso. "Ni un solo menor no acompañado ha salido de Canarias desde hace más de seis meses", recalcó, y eso pese a que en la Conferencia Sectorial de Infancia del pasado 11 de octubre se acordó distribuir a 347 menores entre las diferentes comunidades autónomas. "A día de hoy, 22 de enero, no se ha producido ninguna salida", sentenció, ya que las autonomías piden recursos al Gobierno central y éste no se los ha dado.

El Ministerio de Derechos Sociales ha convocado de nuevo esta Conferencia con las comunidades autónomas para el 29 de enero.Y mientras se camina hacia una solución definitiva para los menores migrantes por ley, se exigirá en este encuentro una respuesta "sólida y contundente". Recordó que desde octubre han llegado unos 500 menores más a las islas en cayucos o pateras. Por lo tanto, en la reunión en Madrid reclamarán que se dé una solución y que el Estado exija a las comunidades autónomas que cumplan con el reparto. Esperan que no solo se deriven a estos 347 menores, sino que en este año, al menos, se acuerde una cifra similar de distribución.

Plazos concretos

Según Cabello, estas cifras de menores acogidos por Canarias resultan "insostenibles desde el punto de vista económico y de atención a los menores", por lo que reclamarán en la próxima reunión de la Comisión que se pongan sobre la mesa "plazos concretos". El Ministerio debe hacer su trabajo y las comunidades autónomas deben responder ante esta crisis humanitaria, expresó.

"Mientras el Estado no aporte dinero y no imponga un criterio" para el reparto de los menores, el problema no se va a resolver, afirmó el portavoz del Ejecutivo regional, al tiempo que insistió en que "la buena voluntad" ya no vale, "ha fallado". A su juicio, es necesario que el Estado movilice los recursos suficientes y que las comunidades "se retraten".

Canarias hace tiempo que está sobrepasada por la crisis migratoria y ya son ha 66 los centros de menores que se disponen para su atención, 24 de ellos abiertos desde que llegó el nuevo gobierno formado por CC, PP, Agrupación Socialista Gomera y AHI, tras las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo pasado.

Además, recordó que el Gobierno central destinó para la atención de los inmigrantes el año pasado 50 millones de euros, pero solo el gasto en la atención de los menores ha costado 104 millones de euros en ese año, cantidad que ha sufragado la comunidad autónoma debido al fenómeno migratorio que soporta.