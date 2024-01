Más Madrid y PSOE afrontan de forma distinta la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, pero ambas piden "transparencia" y traen a la memoria lo ocurrido en Valencia, donde el PP de Francisco Camps fracasó al llevar a la capital del Turia el circuito europeo en 2008. Aquel proyecto quedó poco después teñido de presuntas irregularidades, el fracaso de la gestión del evento, un agujero en las arcas públicas y una infraestructura sin uso. Con eso en mente, las dos formaciones de la izquierda en Madrid advierten de que plantearán una "fiscalización" permanente del proyecto.

Tanto José Luis Martínez Almeida como Isabel Díaz Ayuso intentan alejar aquel fantasma de Valencia asegurando que en este caso no hay financiación pública, que todo lo necesario saldrá de las cajas privadas y que en Madrid no hace falta construir e inventar nada porque ya es una ciudad que ofrece todo lo necesario para un evento como este. “No hay inversión de dinero público, hay una promoción pública a través de Ifema, pero va a haber un organizador privado que va a ser quien asuma los riesgos para evitar los riesgos que se han podido ver. Toda la financiación es privada”, ha garantizado el regidor. Ayuso, sencillamente, apuntaba en una entrevista en La Sexta que no se compara con Valencia porque ni siquiera sabe bien cómo se gestionó aquello y que sus referencias, en todo caso, están en cómo lo hacen otras capitales internacionales.

Más Madrid recuerda los antecedentes

Con este contexto, Más Madrid ha registrado la comparecencia en la Asamblea de Madrid de prácticamente todos los que han intervenido esta mañana en la presentación del circuito: el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y vicepresidente del Consejo Rector de IFEMA, Ángel Asensio; el Consejero Delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y el Consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco. De todas ellas, sin embargo, solo la última es más viable, ya que los dos primeros, al no ser miembros del parlamento autonómico no tienen obligación de comparecer.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha indicado también que se registrarán preguntas en el parlamento autonómico sobre la ejecución de la Fórmula 1 para "evitar desfalcos" y que se cree "un Caso Circuito" que más tarde tengan que "pagar todos los madrileños". "Los antecedentes nos dicen que Partido Popular y grandes eventos muchas veces equivalen a desfalco. Cuando escuchamos Gran Premio de Fórmula 1 se nos viene a la cabeza Valencia", ha asegurado Bergerot, quien ha apuntado que el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, prometió que "no se gastaría un solo euro" en la Fórmula 1 y "los valencianos terminaron pagando 300 millones".

"Ayuso y Almeida prometen 10 mil empleos y 450 millones de euros por este evento. Si es verdad, que saquen las cuentas y las compartan con todos los madrileños. Si no garantizamos transparencia total y control ciudadano, tememos que las promesas de hoy acaben en los juzgados", ha sentenciado la dirigente de Más Madrid.

El PSOE, satisfecho pero alerta

En el PSOE, antes de lanzarse a las advertencias, tanto en su portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, como en la Asamblea, Juan Lobato, han aplaudido la llegada de este evento a Madrid, asegurando, en el caso de Maroto, que el mérito no es solo del PP sino de "las inversiones que desde el Gobierno" se han realizado también en Madrid. Lobato, de visita en Bruselas, ha calificado de "muy positivo" que la región albergue el Gran Premio de España de Fórmula Uno a partir de 2026, pero ha reiterado un mensaje similar al de Más Madrid: su plan es "fiscalizar milimétricamente que cada euro que ponga la Comunidad de Madrid en este evento privado se haga con rigor, con total eficacia y que no se cometan errores que, por desgracia, ya ha cometido el PP en otros territorios".

"Precaución", ha apuntado el secretario general de los socialistas madrileños para que "la gestión del PP" no traiga el "caos y ruina económica" que supuso en Valencia.