Canarias insta a Madrid a modificar la ley para el reparto de menores migrantes vía decreto

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido este miércoles a estudiar la propuesta de cambio legislativo realizada por el Gobierno canario para que el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a las costas del Archipiélago a comunidades autónomas sea obligatorio y no voluntario, como ocurre hasta la fecha. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha alertado de que 339 menores esperan desde diciembre de 2023 a ser derivados a la Península porque “solo tres territorios se han sumado a la acogida voluntaria”, mientras que la situación se ha agravado durante este mes con la llegada de más de un millar de menores no acompañados a las Islas. Canarias tiene actualmente a cerca de 5.500 niños y adolescentes no acompañados bajo su tutela y aspira a la derivación, al menos, de más de la mitad, ante la saturación de todos los centros, especialmente en la isla de El Hierro.

La fórmula ideal para la modificación sería para Clavijo un decreto ley dada la “urgencia” de la situación y el estado de “absoluta saturación” en el que se encuentran los recursos de acogida del Archipiélago. Un decreto ley que, en su opinión, debería ser aprobado “con el consenso de todas las fuerzas políticas”. Para Rego, no obstante, la forma en la que deba realizarse la modificación deberá debatirse antes en una reunión entre los distintos ministerios implicados y que se celebrará en el primer trimestre de este año. "La propuesta que nos han hecho tiene cuatro escenarios posibles y ahora debemos evaluar cuál sería el idóneo junto a los representantes de los distintos ministerios implicados", apuntó Rego. Además de la obligatoriedad del reparto, Rego afirmó que "destensionar" el territorio canario pasa por dotarle de más recursos para la acogida y recordó que su Ejecutivo aprobó en diciembre destinar 20 millones de euros a tal fin, a la par que negocia con Europa la llegada de nuevas ayudas. Asimismo, Clavijo apuntó que más de 1.800 migrantes se encuentran a la espera para la realización de pruebas óseas que determinen su edad, una situación que debe solucionarse "de forma urgente" para garantizar los derechos de los menores y evitar que convivan con personas adultas. Cambio de actitud Fernando Clavijo ha agradecido el "cambio de actitud" que se ha producido en el Gobierno estatal en materia de Juventud e Infancia, destacando el interés de Sira Rego por conocer en persona la situación de los recursos de acogida en los que se encuentran los menores migrantes no acompañados: "Debo destacar que, a diferencia de la anterior titular de la cartera, Ione Belarra, la nueva ministra sí está dispuesta a entender y conocer de primera mano la situación. La reunión ha sido muy fructífera". Por su parte, Rego valoró positivamente el "tono" en el que se produjo el encuentro, así como la cooperación que está teniendo desde el Gobierno regional. El reparto equitativo de los menores entre todas las regiones es una medida fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, pues el colapso que sufre el Archipiélago impide garantizar su correcta integración. Esta falta de recursos agrava la situación de vulnerabilida de los niños y adolescentes que han llegado sin la compañía de un familiar a las Islas. Ante la permanente llegada de menores que ha colapsado el sistema de acogida, el Gobierno canario ha reaccionado con celeridad para asegurar techo y comida a todos los niños. Actualmente, hay 70 centros y la próxima semana se pondrán otros dos en más un funcionamiento y, desde que arrancó la legislatura, se han abierto 31 recursos para dar respuesta a la emergencia humanitaria. Ya han pasado más de tres meses desde que se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 339 menores no acompañados que residen en las Islas entre todas las comunidades autónomas. Desde entonces todo está paralizado y no ha salido ni un solo niño del Archipiélago. Galicia, Madrid y Aragón son las únicas regiones que han iniciado los trámites para elaborar el protocolo en el que fijan el número de plazas que tienen disponibles y los perfiles que aceptan recibir, y se prevé que la próxima semana queden cerrados estos acuerdos. El resto de comunidades ni siquiera ha comenzado con los trámites burocráticos previos al traslado de los jóvenes. Desde que se acordó el reparto -el 11 de octubre de 2023- los gobiernos autonómicos han reclamado al Ejecutivo de Sánchez que les aseguren las financiación plurianual para atender a los niños y adolescentes migrantes. Además, han afeado la falta de coordinación e información sobre la gestión de la crisis migratoria. En la última conferencia sectoral, celebrada el pasado lunes, Rego puso sobre la mesa 15 millones de euros más para cubrir los gastos de los niños migrantes. Tras la reunión, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló que esa suma es absolutamente insuficiente, pues Canarias destina cada mes unos 10 millones de euros a la manutención de los cerca de 5.500 menores que están bajo la tutela del Ejecutivo regional. A ese monto habría que sumar los gastos derivados de su atención médica y de su escolarización, que corren a cargo de las consejerías de Sanidad y Educación. La visita de la ministra a Canarias continuó con la visita de un centro de menores en La Laguna durante la mañana, una reunión con representantes de la Red de Migrantes por la tarde, mientras que hoy se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria para conocer la labor que realiza el Juzgado de Instrucción número 3, especializado en situaciones de violencia contra la infancia.