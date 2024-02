Elecciones en Galicia: Pontón desencadenada, Rueda resistente y Besteiro encajonado

La pujanza de Ana Pontón no solo como gurú cuasi mesiánica en el BNG y la resistencia de un Alfonso Rueda con la misión de activar a los suyos ante la supuesta amenaza de un “multipartito” constituyen los grandes titulares del debate a cinco emitido por la TVG el pasado lunes, el único que contará con el candidato del PP y actual presidente de la Xunta.

Es la conclusión compartida por tres expertos en comunicación política, que consideran este tipo de duelos televisivos un “activador del voto”, pero ponen en tela de juicio su relevancia a la hora de decantar la balanza en un escenario poco ajustado como el actual, pues la izquierda necesita que los populares pierdan cinco escaños para arrebatarles la mayoría absoluta y, por tanto, la Xunta de Galicia.

“Hubo dos ganadores: Pontón y Rueda. Ella concilió la confrontación directa con el presidente de la Xunta con visibilizarse como principal alternativa, acabando sus intervenciones con el “cuando yo sea presidenta”, de forma que era la única posibilidad de la alternativa al PP”, expone Pablo Vázquez, doctor en Comunicación Política y director de Atalaya Comunicación, que le anota como aspecto negativo la “indefinición” sobre su apuesta por el monolingüismo en las aulas. “Por su parte, si hacemos bueno el dicho de que quien resiste gana, el candidato del PP no salió mal parado, resistió los envites del resto, especialmente en el tercer bloque, con una postura de cierta contención y alejada del tono bronco”, añade.

También relativiza el impacto de un debate que es “un activador más del voto”, que probablemente “contribuya a reforzar la intención de voto a PP y BNG”.

Su opinión es compartida por Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago, con una confesada ideología de derechas. “La mejor fue Pontón, fue la que mejor debatió, la más preparada, templada y moderada, pero tiene un problema y es generar demasiadas expectativas. Si espera 27 escaños y luego saca 21, aunque crezca dos, puede verse como un pinchazo”, apunta, recordando a Feijóo el 23-J. “Y Rueda también gana. No es un gran orador, tiene un perfil de gestor, pero se defendió y todos fueron contra él. Ese 4 contra 1 le hizo quedar bien ante su electorado. A un debate no se va a ganar, sino a no perder, al menos los partidos grandes, para los que no es tan decisivo. Los pequeños tienen que arriesgar porque, como en el caso de Marta Lois, se juegan entrar o no en el Parlamento”, sostiene.

La voz discrepante es la de Francisco Seoane, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, quien percibió al líder del PP, candidato a la Xunta por primera vez, “desenfocado”. Sí coincide con la apreciación sobre el éxito de Pontón, con la que coincidió en debates universitarios. “Ha conseguido rebajar el tono doctrinario de cuando era estudiante”, expone.

Besteiro genera consenso como una decepción ante la pinza de Rueda y Pontón, motivado también por las expectativas depositadas en él por un PSdeG que lo ve como el salvador del partido, anclado desde 2016 en los 14 escaños. “Peca de demasiado sucursalista, como si necesitase a Pedro Sánchez”, opina Bastos.

“Fue la gran decepción, no recuerdo nada distintivo en su discurso y su mayor virtud parecía ser tener un Gobierno amigo [en Madrid]”, desliza Seoane. “Se esperaba más, fue algo vago e inconcreto en las propuestas”, apuntala Vázquez.

Los tres también opinan que el papel tanto de Marta Lois (Sumar) como de Isabel Faraldo (Podemos) fue secundario, especialmente en este último caso. “Lois no sorprendió, mientras que Faraldo cumplió con el carácter cañero que se le supone a su partido, aunque metiendo con calzador temas como la Ley Trans”, considera Seoane.

Vázquez destaca que las intervenciones de la candidata de Sumar “no pasaron de ser una lectura de argumentarios y abusó de su experiencia de gestión en el concello de Santiago, con una estrategia bastante conservadora”.

Bastos, finalmente, compañero de Lois en la Facultad de Ciencias Políticas de Santiago, aporta una clave. “Para ella era vital porque tenía que salvarlo todo, se jugaba entrar en el Parlamento, pero su estilo es más moderado”, finaliza.