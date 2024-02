Llueve en Galicia (y nos empapa a todos)

En un país donde la estabilidad política se ha vuelto imposible (desde 2015 se han celebrado en España 19 procesos electorales, entre legislativas, autonómicas y municipales), Galicia acude hoy a las urnas. Y lo hace en medio de una gran incertidumbre respecto a los resultados, lo que también desde 2015 se ha convertido en una constante. La dinámica de bloques instalada en la política española ha provocado una intensa polarización, pero también ha hecho que, a despecho de encuestas, cada comicio esté abierto a la sorpresa. Cuando la primacía no se decide entre dos grandes partidos, sino entre dos grandes bloques, las posibilidades de cambio se multiplican. El momento de efervescencia de los nacionalismos periféricos, de un lado, y el renacido nacionalismo español, del otro, no ha hecho sino solidificar esa división en bloques, que ya no se mueven solo en el eje tradicional derecha e izquierda (Junts y el PNV forman parte de la mayoría que mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa), pero tampoco se definen por el enfrentamiento entre los de arriba y los de abajo, como pregonaba el extinto Pablo Iglesias. Todo es mucho más complejo. En todo caso, ya no se trata nunca en unas elecciones de ganar a la opción rival, sino de impedir a toda costa que ésta gobierne. Parece lo mismo, pero no lo es.

La mayoría de las encuestas publicadas coinciden en pronosticar una merma de escaños del PP, que dispone ahora de 42 diputados, un crecimiento del BNG y una caída de los socialistas, que no salen de la tercera plaza a la que descendieron en 2016. En un sistema electoral menos duro que el valenciano, pero que aún así pone el listón para entrar en el Parlamento muy alto (5% de los votos de una provincia), otras fuerzas (Sumar, Podemos, Vox) tienen muy difícil lograr representación. Sólo Democracia Ourensana acaricia la posibilidad, remota pero real, de obtener un diputado que, de ser elegido, podría acabar siendo decisivo. Sus líderes, ojo al dato, han declarado textualmente estar dispuestos a pactar “con el diablo”. Si llega el caso, habrá que ver a quién le ven la capa y el rabo.

Esos mismos sondeos también señalan que el PP conserva notables posibilidades, aun reduciendo su representación, de mantener la mayoría absoluta, fijada en 38 diputados. Pero, aunque sea menos probable, cabe que el PP no llegue a esos 38 escaños y la suma de BNG y los socialistas dé para investir a la líder nacionalista, Ana Pontón, como nueva presidenta gallega. Los efectos de ese seísmo, que haría que por primera vez las tres comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) estuvieran gobernadas por nacionalistas con el auxilio, directo o indirecto pero efectivo en todos los casos, del PSOE, son difíciles de predecir. Pero sin duda volverían a cambiarlo todo. Vayamos por partes: